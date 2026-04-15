Atlético de Madrid vs. Arsenal por semifinal de Champions League: fecha, día, horarios y dónde ver

Todo definido en este sector de la Champions League con la semifinal confirmada entre Atlético de Madrid vs Arsenal. Ambos elencos se verán cara a cara en partidos de ida y vuelta, siendo el primero en el Riyadh Air Metropolitano del combinado colchonero. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este choque del torneo UEFA.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Arsenal?

Este duelo de semifinal entre Atlético de Madrid vs Arsenal será a cotejos de ida y vuelta. El primero en Riyadh Air Metropolitano se juega este miércoles 29 de abril, mientras que la vuelta en el Emirates Stadium fue programada para el martes 5 de mayo.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Arsenal?

Ambos partidos (ida y vuelta) entre Atlético de Madrid vs Arsenal inician a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT, 21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Arsenal?

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Arsenal por uno de las llaves de la semifinal de Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por el aplicativo de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

En España, el canal oficial de los partidos de Champions League es Movistar Plus y Movistar Plus Liga de Campeones.

Camino de Atlético de Madrid y Arsenal para clasificar a semifinales de Champions League.

Atlético de Madrid tuvo en el camino de las instancias finales a Tottenham de Inglaterra y logró superar la llave con total tranquilidad. En cuartos de final, venció en el global a Barcelona y ahora se perfila como un firme candidato hacia el título europeo.

En el caso de Arsenal, tuvo que medirse ante Bayer Leverkusen de Alemania y luego tuvo un choque ante Sporting de Lisboa de Portugal. Un camino accesible para los Gunners que ahora se verán cara a cara ante un Atlético de Madrid que quiere hacer historia.