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Champions League: clasificados y cruces de semifinales

¡Sentenciado! Luis Diaz y Olise marcaron el 4-3 de Bayern Múnich vs Real Madrid - VIDEO

Luis Diaz se lució con un gol de larga distancia y Olise puso el golpe final para concretar la eliminación del Real Madrid ante Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

Angel Curo
Luis Diaz y Olise marcaron el 4-3 de Bayern Múnich vs Real Madrid
Luis Diaz y Olise marcaron el 4-3 de Bayern Múnich vs Real Madrid | Composición: Líbero
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¡Rumbo a la semifinal! Luis Díaz y Olise se convirtieron en los héroes del Bayern Múnich y remontaron el partido ante Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ambos marcaron sobre los últimos minutos y sellaron la clasificación de los bávaros a la siguiente etapa.

Semifinalistas de la Champions League 2025/2026.

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Luis Díaz y Michael Olise remontaron el partido para el Bayern Múnich vs Real Madrid

Sobre los 88 minutos del partido, Luis Díaz recibió un pase de Jamal Musial dentro del área del Real Madrid. El colombiano intentó avanzar entre los rivales, pero ante la imposibilidad conectó nuevamente con el alemán, quien lo habilitó con el taco para que saque un magistral disparo de larga distancia.

El colombiano no dudó y sacó un potente tiro colocado sobre el borde del área y venció el arco de Lunin poniendo el marcador 3-3 y el 5-4 en el global, dándole la victoria momentánea al Bayern Múnich.

Luego de esta jugada, el Real Madrid salió desesperado en busca de volver a conseguir una anotación para igualar el marcador global dejando desprotegida su defensa, que además había sufrido la expulsión de Eduardo Camavinga.

Esto, fue aprovechado por Michael Olise, quien recibió por la derecha y empezó a avanzar lentamente hacia el arco rival. Sin embargo, ya cuando estaba llegando al área, y ante la pasividad de Ferland Mendy, se hizo un espacio para sacar un gran remate por la derecha de Andriy Lunin, quien no tuvo más remedio que recoger el balón dentro de su arco.

Con este gol al último minuto, el árbitro puso el pitido final con el que el Bayern Múnich eliminaba al Real Madrid en los cuartos de final de la competición UEFA. Ahora los bávaros se medirán ante el PSG en las semifinales del torneo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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