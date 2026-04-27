Alineaciones PSG vs Bayern Múnich: así formarán por las semifinales de la Champions League

PSG y Bayern Múnich jugarán una ‘final adelantada’ por la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes. Para este encuentro, ambos equipos presentarán algunas bajas, pero pondrán a sus mejores elementos. En la siguiente nota podrás revisar las posibles alineaciones de los parisinos y los alemanes.

Para este enfrentamiento, Luis Enrique no podrá contar con el portugués Vitinha, debido a que sufrió un golpe que le generó una inflamación. Por ello, el español decidió reservar al mediocampista para el choque de vuelta en Alemania y podría incluir a Fabián como titular, quien se recuperó de su molestia y trabajó con el grupo en los últimos días.

Por otro lado, Vincent Kompany sufrió otra baja: Guerreiro tiene un desgarro menor y se sumó a las ausencias de Tom Bischof y Lennart Karl, quienes podrán estar para el duelo de vuelta. Además, también está Serge Gnabry, quien salió lesionado en la victoria ante el Real Madrid. Revisa a continuación ambas alineaciones.

PSG vs Bayern Múnich: posible alineación de los parisinos

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.

PSG vs Bayern Múnich: posible alineación de los bávaros

Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich por la Champions League?

El duelo entre PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League se jugará el martes 28 de abril desde las 2.00 p. m. en Perú y 9.00 p. m. en España.

¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich por la Champions League?

La transmisión del PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League estará a cargo del canal internacional ESPN y de la plataforma de streaming Disney+ en Sudamérica. Si te encuentras en España, puedes seguirlo a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.