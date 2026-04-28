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¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League
A los 17' del primer tiempo, Harry Kane anotó de penal el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG y silenció el Parque De Los Príncipes por el duelo de ida de la semifinal de la Champions League.
Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League
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