Kane anotó de penal el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League | Foto: Bayern Múnich

¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League

A los 17' del primer tiempo, Harry Kane anotó de penal el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG y silenció el Parque De Los Príncipes por el duelo de ida de la semifinal de la Champions League.