- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- River Plate vs Aldosivi
- Getafe vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Partidos Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Universitario vs. Géminis
Chávez a punto de dejar Múnich para dar un gran salto en su carrera: “Considerado un gran talento”
Chávez actualmente se encuentra a préstamo en el Colonia y es considerado una de las jóvenes promesas del Bayern, por lo que estaría a punto de dar el gran salto.
Felipe Chávez, considerado por muchos como uno de los futuros líderes de la selección peruana, sigue dando de qué hablar en Alemania. A sus 19 años, es muy valorado por el Bayern Múnich, por lo que fue cedido al Colonia para continuar con su desarrollo y sumar minutos.
En ese sentido, se conoció que Chávez estaría próximo a dejar el Bayern para dar un gran salto en su carrera, de acuerdo con información del periodista Maximilian Koch.
Felipe Chávez dejará Bayern Múnich
De acuerdo al mencionado periodista, Chávez dejará el Bayern para formar permanentemente al Colonia, para que así pueda seguir desarrollando su carrera, pues el peruano se siente contento con su estadía en el club.
“El FC Colonia ejercerá su opción de compra y firmará a Felipe Chávez de forma permanente en el verano. A pesar de su tiempo de juego relativamente limitado, el jugador está contento en Colonia, y el club está contento con él. Es probable que obtenga más tiempo de juego en las próximas semanas. El Bayern tiene una cláusula de recompra para Chávez en 2027 y 2028. Internamente, es muy valorado y considerado un gran talento”, escribió el Maximilian Koch, vía X.
Felipe Chávez será comprado por Colonia
¿Cómo le va a Felipe Chávez en Colonia?
Tanto el presente de Felipe Chávez como el del Colonia son similares en términos futbolísticos, ya que el club alemán no atraviesa un buen momento en la Bundesliga y debe luchar por mantener la categoría. Debido a esto, el jugador de la selección peruana no ha podido tener muchos minutos y solo ha disputado un total de cinco partidos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90