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Chávez a punto de dejar Múnich para dar un gran salto en su carrera: “Considerado un gran talento”

Chávez actualmente se encuentra a préstamo en el Colonia y es considerado una de las jóvenes promesas del Bayern, por lo que estaría a punto de dar el gran salto.

Antonio Vidal
Felipe Chávez estaría por dar el gran salto en su carrera. Foto: composición Líbero/Colonia
Felipe Chávez estaría por dar el gran salto en su carrera. Foto: composición Líbero/Colonia
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Felipe Chávez, considerado por muchos como uno de los futuros líderes de la selección peruana, sigue dando de qué hablar en Alemania. A sus 19 años, es muy valorado por el Bayern Múnich, por lo que fue cedido al Colonia para continuar con su desarrollo y sumar minutos.

En ese sentido, se conoció que Chávez estaría próximo a dejar el Bayern para dar un gran salto en su carrera, de acuerdo con información del periodista Maximilian Koch.

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Felipe Chávez dejará Bayern Múnich

De acuerdo al mencionado periodista, Chávez dejará el Bayern para formar permanentemente al Colonia, para que así pueda seguir desarrollando su carrera, pues el peruano se siente contento con su estadía en el club.

El FC Colonia ejercerá su opción de compra y firmará a Felipe Chávez de forma permanente en el verano. A pesar de su tiempo de juego relativamente limitado, el jugador está contento en Colonia, y el club está contento con él. Es probable que obtenga más tiempo de juego en las próximas semanas. El Bayern tiene una cláusula de recompra para Chávez en 2027 y 2028. Internamente, es muy valorado y considerado un gran talento”, escribió el Maximilian Koch, vía X.

Felipe Chávez será comprado por Colonia

Felipe Chávez será comprado por Colonia

¿Cómo le va a Felipe Chávez en Colonia?

Tanto el presente de Felipe Chávez como el del Colonia son similares en términos futbolísticos, ya que el club alemán no atraviesa un buen momento en la Bundesliga y debe luchar por mantener la categoría. Debido a esto, el jugador de la selección peruana no ha podido tener muchos minutos y solo ha disputado un total de cinco partidos.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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