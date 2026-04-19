Felipe Chávez salió campeón con Bayern Múnich de la Bundesliga 2025-2026

El Bayern Múnich ha reafirmado su dominio en la Bundesliga al coronarse campeón de la temporada 2025-2026. Durante las celebraciones por este logro en el torneo más prestigioso de Alemania, el equipo bávaro presentó a su plantel triunfador, entre los cuales se encuentra el futbolista peruano Felipe Chávez. El volante, quien sigue bajo contrato con el club liderado por Vincent Kompany, participó en partidos oficiales de la mencionada competición.

Felipe Chávez salió campeón de la Bundesliga 2025-2026 con Bayern Múnich

Bayern Múnich presentó a su plantel campeón de la Bundesliga 2025-2026 e incluyó a Felipe Chávez

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