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DT de FC Colonia tomó drástica medida con Felipe Chávez en la Bundesliga
Rene Wagner, técnico de FC Colonia, no se midió y tomó una fuerte decisión sobre Felipe Chávez en la Bundesliga.
Felipe Chávez decidió dejar Bayern Múnich para unirse en condición de préstamo a FC Colonia hasta fin de temporada en la Bundesliga 2025-2026. Sin embargo, el técnico Rene Wagner tomó una fuerte medida en contra del futbolista peruano de cara a las últimas jornadas del campeonato alemán.
Rene Wagner, DT de FC Colonia, tomó drástica decisión contra Felipe Chávez en la Bundesliga
Wagner, quien es el entrenador de FC Colonia durante la temporada 2025-2026, decidió dejar en la banca de suplentes a Chávez en el duelo ante Werder Bremmen por la fecha 29 de la Bundesliga, disputado el 12 de abril de 2026.
Asimismo, con esta suplencia, el volante peruano de 19 años ya cuenta con dos partidos no siendo titular en su club, ya que ante Eintracht Fráncfort por la jornada 28 tampoco fue considerado por su técnico.
Rene Wagner, DT de FC Colonia, decidió dejar en la banca de suplentes a Felipe Chávez en el duelo ante Werder Bremen por la Bundesliga
Además, Felipe Chávez desde su llegada a FC Colonia a inicios del 2026 solo ha disputado 39 minutos en 9 partidos oficiales de Bundesliga, terminando como suplente en cinco encuentros.
Felipe Chávez en la Bundesliga
Chávez es un futbolista que empezó su carrera profesional en las divisiones menores de Bayern Múnich y, debido a su gran rendimiento, Vincent Kompany, técnico del cuadro bávaro, le dio la posibilidad de debutar en la Bundesliga ante Wolfsburgo el pasado 11 de enero de 2026.
Próximo duelo de Félipe Chávez en FC Colonia por la Bundesliga
Si el técnico de FC Colonia, Rene Wagner, decide convocar a Felipe Chávez en la lista final de futbolistas aptos para el partido ante ST. Pauli por la fecha 30 de la Bundesliga, el peruano tendrá una oportunidad más para sumar minutos en uno de los torneos más importantes de Europa.
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