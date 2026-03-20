¡Una 'joya'! Felipe Chávez alcanzó histórico valor y se convierte en uno de los peruanos más caros

Felipe Chávez es considerado como uno de los futbolistas de la selección peruana más prometedores de los últimos tiempos, generando gran expectativa por su futuro, sobre todo tras recibir una formación de élite en el Bayern Múnich. 'Pippo' dejó a los bávaros en busca de sumar minutos en el FC Colonia y tras despuntar su carrera ha recibido un histórico valor en el mercado.

Felipe Chávez alcanzó histórico valor y se convierte en uno de los peruanos más caros

Luego de sumar sus primeros minutos en la Bundesliga con el FC Colonia, se conoció que la cotización de Felipe Chávez en el mercado de pases sufrió una actualización. El joven volante estaba valorizado en 800 mil euros hasta hace algunos meses.

Sin embargo, tras empezar a mostrar su talento y ser considerado como una de las promesas del fútbol alemán, Transfermarkt decidió aumentar su valor de mercado, incrementándose hasta los 2 millones de euros, alcanzando así la cifra más alta en lo que va de su carrera.

Felipe Chávez aumentó su valor de mercado a 2 millones de euros. Foto: Transfermarkt.

Este aumento no solo refleja su crecimiento deportivo, sino que también lo posiciona como uno de los futbolistas peruanos más valiosos en la actualidad, metiéndose en el top 5 junto a Erick Noriega, Oliver Sonne, Marco López y Fabio Gruber, según el portal internacional.

De esta manera, el popular 'Pippo' confirma que es una de las grandes joyas del fútbol peruano y todo apunta a que seguirá creciendo en la Bundesliga, con la posibilidad de aumentar aún más su valor en el mercado.

Felipe Chávez no jugará con la selección peruana

Felipe Chávez no será parte de la selección peruana de Mano Menezes para esta fecha FIFA de marzo, donde la 'Bicolor' enfrentará a Senegal y Honduras. Según indicó el propio volante, rechazó el llamado del combinado patrio en busca de consolidarse en su club y poder pelear el titularato.

No obstante, es importante recalcar que esta medida será solo para estos amistosos, por lo que todo hace indicar que será llamado para un futuro.

Los futbolistas peruanos más caros en la actualidad según Transfermarkt