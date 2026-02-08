Felipe Chávez tuvo accidentado debut con Colonia en la Bundesliga de Alemania

Llegó el momento de brillar para Felipe Chávez, el volante peruano quiere hacer historia en Alemania a sus 18 años. Desde las canteras del Bayer Munich demostró su talento y fue así como terminó siendo parte del primer equipo. Él sabe que la competencia con los titulares iba a ser complicada, es por eso que llegó a un acuerdo para salir a préstamo.

Hace unos días fue anunciado por el Colonia, ex club de Claudio Pizarro que también compite en la Bundesliga y está peleando para lograr clasificar a un torneo internacional. Hoy el peruano sumó sus primeros minutos, pero no todo fue alegría. El Colonia perdió 2-1 de local ante Leipzig y Felipe Chávez entró a los 90 minutos para jugar en los descuentos.

Felipe Chávez | Vía Christian Hinostroza

Lo que le espera a Felipe Chávez

Si Felipe Chávez mantiene su nivel, se gana el puesto y es titular, tranquilamente podría volver al Bayer Munich. Lo cierto es que el peruano ya hizo su debut con la camiseta del vigente campeón. Eso quiere decir que si campeonan, él también tendrá derecho a una medalla.

Será vital que mantenga la regularidad, pues ahora puede ser una de las futuras estrellas de la Selección Peruana. Con la llegada de Mano Menezes, como nuevo DT de Perú, el volante parte como una opción para ser convocado. La misma situación está pasando Bassco Soyer, mejor amigo de Chávez. Ambos quieren jugar juntos en la bicolor.

En la próxima fecha el Colonia enfrenta al Stuttgart en condición de visita.