DT del F. C. Colonia dio firme calificativo sobre el fichaje de Felipe Chávez: "Es un..."

Felipe Chávez se mantendrá en la Bundesliga en busca de conseguir más minutos tras no conseguir la continuidad deseada en el Bayern Múnich. Su presente y futuro será en el Colonia, donde buscará escalar posiciones para llegar a competiciones internacionales. Tras sus primeros entrenamientos, el DT de su nuevo equipo dio una contundente opinión sobre su rendimiento.

A sus 18 años, Felipe Chávez está empezando una nueva etapa en su carrera futbolística. Cuando se creía que esperaría a una nueva oportunidad en el Bayern Múnich, el jugador sorprendió al aceptar el reto de llegar al FC Colonia, que está en la décima posición con apenas 23 puntos.

DT del FC Colonia dio rotunda opinión de Felipe Chávez

La llegada de Felipe Chávez al FC Colonia ha generado una gran expectativa entre la afición, ya que llega procedente del Bayern Múnich y también recibió elogios por parte de su nuevo entrenador, Lukas Kwasniok. Lamentablemente, todavía no se lo va a poder ver como titular; sin embargo, no se descarga la idea de verlo entrar en algún momento del partido.

"Hasta un ciego puede ver que tiene una buena zurda. Lo que lo distingue de muchos buenos futbolistas no es solo su actividad cuando tiene el balón, sino su ingenio y proactividad para ganarlo. Pero su actividad no termina ahí; da el pase y se mantiene activo. Posee una gran comprensión del juego combinada con una actividad constante. Esto le permite destacar en la Bundesliga, a pesar de sus desventajas físicas en comparación con jugadores más robustos. Ya lo hemos visto en los entrenamientos. Felipe es un jugador que nos da mucha energía, sobre todo al final", sostuvo Kwasniok, DT del Köln.

Felipe Chávez es jugador del FC Colonia de Alemania.

El plan del Bayern Múnich con el préstamo de Felipe Chávez es que el jugador siga creciendo a nivel individual hasta conseguir un gran nivel y pueda volver al club bávaro para luchar por el puesto de titular en un equipo lleno de estrellas. El contrato del joven futbolista es hasta el 2027.