0

DT del F. C. Colonia dio firme calificativo sobre el fichaje de Felipe Chávez: "Es un..."

Felipe Chávez es uno de los jugadores peruanos con mayor proyección en el futuro de la selección peruana y ahora podría tener más minutos tras llegar al FC Köln.

Jasmin Huaman
Felipe Chávez jugará lo que resta de la Bundesliga con el FC Köln.
Felipe Chávez jugará lo que resta de la Bundesliga con el FC Köln. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Felipe Chávez se mantendrá en la Bundesliga en busca de conseguir más minutos tras no conseguir la continuidad deseada en el Bayern Múnich. Su presente y futuro será en el Colonia, donde buscará escalar posiciones para llegar a competiciones internacionales. Tras sus primeros entrenamientos, el DT de su nuevo equipo dio una contundente opinión sobre su rendimiento.

Prensa de Brasil se refiere al rendimiento de Erick Noriega en Gremio ante Botafogo.

PUEDES VER: Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

A sus 18 años, Felipe Chávez está empezando una nueva etapa en su carrera futbolística. Cuando se creía que esperaría a una nueva oportunidad en el Bayern Múnich, el jugador sorprendió al aceptar el reto de llegar al FC Colonia, que está en la décima posición con apenas 23 puntos.

DT del FC Colonia dio rotunda opinión de Felipe Chávez

La llegada de Felipe Chávez al FC Colonia ha generado una gran expectativa entre la afición, ya que llega procedente del Bayern Múnich y también recibió elogios por parte de su nuevo entrenador, Lukas Kwasniok. Lamentablemente, todavía no se lo va a poder ver como titular; sin embargo, no se descarga la idea de verlo entrar en algún momento del partido.

"Hasta un ciego puede ver que tiene una buena zurda. Lo que lo distingue de muchos buenos futbolistas no es solo su actividad cuando tiene el balón, sino su ingenio y proactividad para ganarlo. Pero su actividad no termina ahí; da el pase y se mantiene activo. Posee una gran comprensión del juego combinada con una actividad constante. Esto le permite destacar en la Bundesliga, a pesar de sus desventajas físicas en comparación con jugadores más robustos. Ya lo hemos visto en los entrenamientos. Felipe es un jugador que nos da mucha energía, sobre todo al final", sostuvo Kwasniok, DT del Köln.

Felipe Chávez

Felipe Chávez es jugador del FC Colonia de Alemania.

El plan del Bayern Múnich con el préstamo de Felipe Chávez es que el jugador siga creciendo a nivel individual hasta conseguir un gran nivel y pueda volver al club bávaro para luchar por el puesto de titular en un equipo lleno de estrellas. El contrato del joven futbolista es hasta el 2027.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano