Claudio Pizarro se deshizo en elogios por Felipe Chávez: "Puede convertirse en..."

Luego de debutar en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich, Felipe Chávez seguirá demostrando su talento en el FC Colonia, que actualmente se ubica casi a mitad de tabla y pelea por no entrar a la zona de descenso. Sin embargo, la intención del mencionado volante es ganar minutos, ya que con los 'Bávaros' no tenía mucha continuidad.

Esta decisión fue conocida por una de las máximas leyendas del fútbol alemán: Claudio Pizarro, quien tuvo la oportunidad de defender los colores de ambos clubes y es una voz autorizada. El 'Bombardero de los Andes' fue consultado sobre cómo el mediocampista alemán de padre peruano ayudará a mejorar al FC Colonia.

"A pesar de su edad (18 años), 'Pippo' ya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad, lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional", manifestó el excapitán de la selección peruana en conversación con el medio alemán EXPRESS.de.

Claudio Pizarro, quien jugando por el Bayern Múnich, FC Colonia y Werder Bremen acumuló un total de 490 partidos disputados en la Bundesliga, cree en el talento de Felipe Chávez y confesó que le hubiera gustado coincidir con él dentro del campo.

"Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Colonia. Me hubiera gustado jugar delante de él en ataque en aquel entonces", dijo el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la primera división de Alemania.

"Le deseo todo lo mejor en Colonia y ojalá tenga los minutos necesarios. La directiva y la afición pueden esperar un gran jugador, y 'Pippo' puede esperar una gran ciudad, una afición fantástica y un estadio único", culminó Claudio Pizarro. Ahora, queda esperar si el técnico Lukas Kwasniok pondrá como titular a Felipe Chávez en el duelo que tendrán este domingo ante Leipzig.