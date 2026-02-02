Fallece madre de Pedro Gallese: Club Deportivo Cali reportó la noticia

A través de las redes sociales de Deportivo Cali, se reportó el sensible fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del portero de la selección peruana, Pedro Gallese. La institución colombiana dio el pésame a futbolista nacional y se informó desde Colombia que el golero tendrá licencia para ausentarse en estos días.

Deportivo Cali reporta fallecimiento de la madre de Pedro Gallese

El nuevo club de Pedro Gallese comunicó a sus aficionados sobre esta lamentable noticia que afecta al golero de 35 años. El futbolista venía de afrontar un partido de la Liga BetPlay como en lo que viene desarrollándose la temporada, pero ahora se ausentará de los entrenamientos.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Descanse en paz.", se lee en el comunicado de Deportivo Cali.

El futbolista de la selección peruana siempre se ha mostrado activo en redes sociales, por lo que hubo publicaciones en las que aparece su madre Tatiana. En un Día de la Madre, el golero nacional compartió una emotiva postal junto a su mamá y esposa.

"Nada mejor que pasar este día con mi 2 amores. Feliz día mamá y feliz día mi amor !!! Que pasen todas las mamás un lindo día.", fue una de las publicaciones que compartió Pedro Gallese con su madre Tatiana en redes sociales.