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Paolo Guerrero se concentra en cumplir su sueño y ser campeón con Alianza Lima

Paolo Guerrero aseguró que siente una gran responsabilidad por salir campeón con Alianza Lima en su último año como futbolista. “Soy hincha y quiero lograrlo”, dijo.

Sandro Bazán
Paolo Guerrero terminó el Torneo Apertura con 4 goles en 13 partidos. Foto: ITEA Sport
Paolo Guerrero terminó el Torneo Apertura con 4 goles en 13 partidos. Foto: ITEA Sport
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No es un secreto que está en la recta final de su carrera como futbolista y que, para cerrar su gran trayectoria, le falta cumplir su mayor deseo. Paolo Guerrero concentra todas sus fuerzas en ser campeón con Alianza Lima a fin de año y meterse en la historia, como lo soñó desde niño, cuando jugaba en las divisiones menores antes de dar el gran salto al Bayern Múnich de Alemania. Tras su regreso, se enfoca en completar ese objetivo.

Futbolista se fue de Alianza Lima para firmar por FC Cajamarca de cara al Torneo Clausura

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“Siento más estrés, porque hay una responsabilidad. Quiero salir campeón. Soy hincha del equipo. No soy hincha de los equipos donde he estado. Yo solo soy hincha de Alianza Lima, por ello quiero cumplir ese gran deseo que tengo desde que era muy niño”, dijo el Depredador.

Paolo Guerrero termina contrato en Alianza Lima en diciembre.

Paolo Guerrero quiere tener una buena racha goleadora en el Torneo Clausura.

Paolo Guerrero no será tomado en cuenta para la Copa Caliente con la finalidad de que pueda enfocarse en conseguir el título nacional. La idea es que aproveche este receso para ponerse bien en la parte física.

Paolo Guerrero desea el fichaje de dos futbolistas de la selección peruana para Alianza Lima

En conversación con el programa 'Al Límite' de L1MAX, Guerrero fue consultado por la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y por los próximos jugadores de la selección peruana con altas probabilidades de sumarse al club íntimo.

Para el delantero blanquiazul, André Carrillo y Renato Tapia son los futbolistas más cercanos a llegar al equipo para vestirse de azul y blanco, ya que ambos son hinchas y su incorporación sería positiva para potenciar el plantel.

"Espero que Renato Tapia, el mismo André Carrillo. Creo que están más cerca de regresar a Alianza. Por sus venas pasa la sangre 'Blanquiazul' y creo que sería lindo que ellos puedan estar acá en Alianza", afirmó.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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