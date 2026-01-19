DT de Deportivo Cali califica el debut de Pedro Gallese en liga colombiana: "Fue muy..."

Tras haber dejado el Orlando City de la MLS, Pedro Gallese emprendió un nuevo reto en su carrera profesional y este 2026 estará jugando para el Deportivo Cali, uno de los equipos con mayor reconocimiento en Colombia y que buscará luchar por el campeonato. Al término del partido, el DT del equipo dejó una tajante opinión sobre el golero peruano.

Oficialmente, Pedro Gallese realizó su estreno en el fútbol de Colombia y su entrenador no tuvo más que palabras de elogio para el rendimiento del guardameta de la selección peruana. Alberto Gamero sorprendió con opinión sobre el guardameta.

DT del Deportivo Cali calificó el debut de Pedro Gallese

Pedro Gallese tuvo su debut oficial bajo el arco de Deportivo Cali, pero lamentbalemente el resultado no lo acompañó. La victoria se lo llevó Jaguardes por la mínima en el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2026. El gol de Álvarez venció a Gallese y con todo ello, Alberto Gamero, DT de Cali, destacó al guardameta.

"El gol fue un golazo. Creo que se la puso Álvarez en el ángulo, y le fue difícil, pero en términos generales su presentación fue muy buena", señaló Gamero en rueda de prensa, quien se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores a pesar de la derrota.

Pedro Gallese debutó en el Deportivo Cali de Colombia.

Próximo partido de Deportivo Cali

El Deportivo Cali de Pedro Gallese buscará la revancha tras el mal debut en la liga de Colombia y estará recibiendo a Independiente Medellín el sábado 24 de enero a partir de las 18:20 horas en Perú como parte de la segunda fecha.