Pedro Gallese hizo su ansiado debut bajo el arco de Deportivo Cali en un duelo amistoso ante Once Caldas por la pretemporada de 2026. El peruano, que mantuvo su arco en cero, dejó un fuerte comentario sobre el trabajo que viene desarrollando la plantilla de cara a la liga local y la Copa Sudamericana.

Pedro Gallese dio fuerte calificativo al plantel de Deportivo Cali tras su debut

En la conversación con ESPN Colombia, Gallese fue consultado sobre diversos temas relacionados con Deportivo Cali, luego de haber realizado su debut oficial ante Once Caldas en un amistoso internacional.

Una de las preguntas que le hicieron al guardameta de la selección peruana fue acerca de cómo está trabajando el equipo en la pretemporada de cara a la Liga Colombiana y la Copa Sudamericana.

"Creo que hemos trabajado muy bien, hemos tenido una excelente pretemporada. Hemos seguido horarios dobles, nos hemos mantenido concentrados y el Deportivo Cali se está preparando adecuadamente para el campeonato", mencionó.

Para Pedro Gallese, la plantilla de Deportivo Cali no escatima esfuerzos y siguen preparándose a doble horario y de buena forma para llegar de buena forma al torneo local e internacional.

Por otro lado, el periodista de ESPN le consultó a Gallese sobre sus objetivos con el equipo de Cali de cara a la temporada 2026, dejando en claro que busca llevarlo al lugar donde se merece por su gran historia.

"Lógicamente, la meta es devolver al Deportivo Cali a donde se merece, es un club con mucha historia. Debe estar en una copa internacional y, por supuesto, competir por los primeros lugares", concluyó.