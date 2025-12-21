Pedro Gallese sorprende con firme respuesta al ser consultado sobre interés de la U: "Sería..."

La temporada 2025 de la Liga 1 terminó y los clubes planifican lo que será el 2026 con nuevos elementos en el campo. Y es que el mercado de pases inició y diferentes nombres de futbolistas comenzaron a sonar con fuerza, en algunos casos entraron en la órbita de los equipos, siendo Pedro Gallese uno de ellos.

PUEDES VER: Los poderosos equipos que evitará Universitario al quedar en el bombo 2 de Copa Libertadores

El guardameta de la selección peruana confirmó interés de algunas escuadras para que forme parte de sus filas; sin embargo, el ‘Pulpo’ terminó optando por Deportivo Cali de Colombia luego de terminar su vínculo con Orlando City de la MLS. Al finalizar el partido amistoso de Perú vs Bolivia en Chincha, el portero nacional se pronunció.

Pedro Gallese y su futuro tras dejar Orlando City de la MLS

“Hay equipos que han estado interesados. No te podría decir nombres porque no sería ético, pero agradecerles también a esos equipos. Ahora tomé la decisión de irme a Colombia y haré lo mejor ahí”, respondió Pedro Gallese a las cámaras de América Deportes al ser consultado sobre si en Universitario estaban interesados por él, en medio de las propuestas de muchos clubes.

(Video: América Deportes)