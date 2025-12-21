- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Pedro Gallese sorprende con firme respuesta al ser consultado sobre interés de la U: "Sería..."
El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, rompió su silencio sobre su nuevo club y dejó rotundo mensaje sobre propuestas de la Liga 1.
La temporada 2025 de la Liga 1 terminó y los clubes planifican lo que será el 2026 con nuevos elementos en el campo. Y es que el mercado de pases inició y diferentes nombres de futbolistas comenzaron a sonar con fuerza, en algunos casos entraron en la órbita de los equipos, siendo Pedro Gallese uno de ellos.
PUEDES VER: Los poderosos equipos que evitará Universitario al quedar en el bombo 2 de Copa Libertadores
El guardameta de la selección peruana confirmó interés de algunas escuadras para que forme parte de sus filas; sin embargo, el ‘Pulpo’ terminó optando por Deportivo Cali de Colombia luego de terminar su vínculo con Orlando City de la MLS. Al finalizar el partido amistoso de Perú vs Bolivia en Chincha, el portero nacional se pronunció.
Pedro Gallese y su futuro tras dejar Orlando City de la MLS
“Hay equipos que han estado interesados. No te podría decir nombres porque no sería ético, pero agradecerles también a esos equipos. Ahora tomé la decisión de irme a Colombia y haré lo mejor ahí”, respondió Pedro Gallese a las cámaras de América Deportes al ser consultado sobre si en Universitario estaban interesados por él, en medio de las propuestas de muchos clubes.
(Video: América Deportes)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90