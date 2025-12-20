- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Real Madrid vs Sevilla
- Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa
Campeón con Universitario da el batacazo fichando por club histórico de Liga 1: "Nueva etapa"
Este futbolista se coronó como campeón nacional con Universitario y ahora dio la gran sorpresa en el mercado fichando por un rival para la Liga 1 2026. ¿De quién se trata?
El mercado de fichajes del fútbol peruano viene dejando grandes novedades, donde los 18 equipos confirmados para la Liga 1 2026 buscan armar planteles de alto nivel para destacar en la próxima temporada. En ese contexto, un futbolista que se coronó campeón con Universitario dio el gran golpe fichando por un histórico del balompié nacional.
PUEDES VER: Michael Hoyos rompe su silencio y reveló su futuro tras interés de Universitario: "No..."
Campeón con Universitario fichó por club histórico de Liga 1
Esta vez fue el turno de Deportivo Garcilaso, que busca armar un plantel amplio y de gran jerarquía para poder competir de la mejor manera en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Alianza Atlético en la fase previa.
Por ello, el cuadro imperial acaba de dar un golpe de autoridad en el mercado de pases anunciado a su nuevo flamante fichaje. Se trata del delantero Christopher Olivares, recordado por su paso en Universitario y que ahora defenderá la camiseta del 'Garci' por todo el 2026.
Christopher Olivares fue anunciado como fichaje en Deportivo Garcilaso.
"El Club Deportivo Garcilaso le da la bienvenida a Christopher Olivares, futbolista peruano que se integra a nuestra institución para defender nuestros colores en esta nueva etapa", fue el mensaje que compartió el club, dándole la bienvenida al jugador en sus redes sociales.
Christopher Olivares fue campeón de la Liga 1 con Universitario
Christopher Olivares llegó a las filas de Universitario a inicios de la temporada 2024 con el propósito de competir el puesto de titular. No obstante, el 'Zancudito' nunca pudo consolidarse en el cuadro crema y solo pudo jugar 13 partidos, la mayoría de ellos como suplente, aunque eso no impidió que se corone como campeón nacional a final de temporada.
Por otro lado, cabe señalar que Olivares también puede presumir que salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal, club donde salió desde las divisiones menores y alzó dos títulos nacional, además de la Copa Bicentenario en 2021.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90