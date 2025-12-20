Campeón con Universitario da el batacazo fichando por club histórico de Liga 1: "Nueva etapa"

El mercado de fichajes del fútbol peruano viene dejando grandes novedades, donde los 18 equipos confirmados para la Liga 1 2026 buscan armar planteles de alto nivel para destacar en la próxima temporada. En ese contexto, un futbolista que se coronó campeón con Universitario dio el gran golpe fichando por un histórico del balompié nacional.

Campeón con Universitario fichó por club histórico de Liga 1

Esta vez fue el turno de Deportivo Garcilaso, que busca armar un plantel amplio y de gran jerarquía para poder competir de la mejor manera en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Alianza Atlético en la fase previa.

Por ello, el cuadro imperial acaba de dar un golpe de autoridad en el mercado de pases anunciado a su nuevo flamante fichaje. Se trata del delantero Christopher Olivares, recordado por su paso en Universitario y que ahora defenderá la camiseta del 'Garci' por todo el 2026.

Christopher Olivares fue anunciado como fichaje en Deportivo Garcilaso.

"El Club Deportivo Garcilaso le da la bienvenida a Christopher Olivares, futbolista peruano que se integra a nuestra institución para defender nuestros colores en esta nueva etapa", fue el mensaje que compartió el club, dándole la bienvenida al jugador en sus redes sociales.

Christopher Olivares fue campeón de la Liga 1 con Universitario

Christopher Olivares llegó a las filas de Universitario a inicios de la temporada 2024 con el propósito de competir el puesto de titular. No obstante, el 'Zancudito' nunca pudo consolidarse en el cuadro crema y solo pudo jugar 13 partidos, la mayoría de ellos como suplente, aunque eso no impidió que se corone como campeón nacional a final de temporada.

Por otro lado, cabe señalar que Olivares también puede presumir que salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal, club donde salió desde las divisiones menores y alzó dos títulos nacional, además de la Copa Bicentenario en 2021.