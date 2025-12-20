0
EN VIVO
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Campeón con Universitario da el batacazo fichando por club histórico de Liga 1: "Nueva etapa"

Este futbolista se coronó como campeón nacional con Universitario y ahora dio la gran sorpresa en el mercado fichando por un rival para la Liga 1 2026. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Campeón con Universitario da el batacazo fichando por club histórico de Liga 1
Campeón con Universitario da el batacazo fichando por club histórico de Liga 1 | Sebastián Blanco / URPI-LR | Composición: Líbero
COMPARTIR

El mercado de fichajes del fútbol peruano viene dejando grandes novedades, donde los 18 equipos confirmados para la Liga 1 2026 buscan armar planteles de alto nivel para destacar en la próxima temporada. En ese contexto, un futbolista que se coronó campeón con Universitario dio el gran golpe fichando por un histórico del balompié nacional.

Michael Hoyos declaró sobre su futuro tras interés de Universitario

PUEDES VER: Michael Hoyos rompe su silencio y reveló su futuro tras interés de Universitario: "No..."

Campeón con Universitario fichó por club histórico de Liga 1

Esta vez fue el turno de Deportivo Garcilaso, que busca armar un plantel amplio y de gran jerarquía para poder competir de la mejor manera en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Alianza Atlético en la fase previa.

Por ello, el cuadro imperial acaba de dar un golpe de autoridad en el mercado de pases anunciado a su nuevo flamante fichaje. Se trata del delantero Christopher Olivares, recordado por su paso en Universitario y que ahora defenderá la camiseta del 'Garci' por todo el 2026.

Christopher Olivares, Deportivo Garcilaso, Fichajes Liga 1

Christopher Olivares fue anunciado como fichaje en Deportivo Garcilaso.

"El Club Deportivo Garcilaso le da la bienvenida a Christopher Olivares, futbolista peruano que se integra a nuestra institución para defender nuestros colores en esta nueva etapa", fue el mensaje que compartió el club, dándole la bienvenida al jugador en sus redes sociales.

Christopher Olivares fue campeón de la Liga 1 con Universitario

Christopher Olivares llegó a las filas de Universitario a inicios de la temporada 2024 con el propósito de competir el puesto de titular. No obstante, el 'Zancudito' nunca pudo consolidarse en el cuadro crema y solo pudo jugar 13 partidos, la mayoría de ellos como suplente, aunque eso no impidió que se corone como campeón nacional a final de temporada.

Por otro lado, cabe señalar que Olivares también puede presumir que salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal, club donde salió desde las divisiones menores y alzó dos títulos nacional, además de la Copa Bicentenario en 2021.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Zambrano confesó fuerte diálogo con Advíncula para fichar por Alianza Lima: "Es hincha..."

  2. Salió de Alianza Lima para buscar nuevas oportunidades y ahora jugará en Cienciano: "Bienvenido"

  3. Desde Argentina revelan que Alianza Lima busca el fichaje de ex Rosario Central: "Transferencia"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano