Extranjero impacta al despedirse de su club antes de unirse a Universitario: "Gracias por todo"

Este destacado elemento tiene todo preparado para firmar contrato con Universitario y ahora dejó un emotivo mensaje de despedida para su antiguo club. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Extranjero impacta al despedirse de su club antes de unirse a Universitario
Extranjero impacta al despedirse de su club antes de unirse a Universitario | Foto: Universitario de Deportes
Universitario de Deportes viene dando pasos agigantados en la conformación de su plantilla para la siguiente temporada, donde buscarán obtener el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En esa línea, el cuadro crema ya cerró la incorporación de un destacado extranjero, que ahora sorprendió con un mensaje de despedida de su club.

Universitario cerca de fichar a seleccionado ecuatoriano

Extranjero impacta al despedirse de su club antes de unirse a Universitario

Uno de los temas clave para el cuadro merengue es la definición de su nuevo comando técnico de cara a la próxima temporada. En ese contexto, se informó que todo está encaminado para la llegada de Javier Rabanal, entrenador español que, a falta de algunos detalles, se convertirá en el nuevo DT de Universitario.

Bajo esa premisa, el estratega español ya se desvinculó de Independiente del Valle y, tras el cierre de la temporada, no dudó en compartir un emotivo mensaje de despedida dirigido a todo el club. En su publicación, resaltó especialmente a los trabajadores que no suelen aparecer en los festejos, como el personal de cocina y parte del staff, dejando en evidencia su liderazgo y reconocimiento al trabajo colectivo.

Javier Rabanal

Javier Rabanal dejó mensaje de despedida para el equipo de Independiente del Valle.

"Día de despedida de las personas que nunca salen en las fotos de los campeonatos, las que desde la sombra hacen que todo funcione. Tan campeones como todos los demás desde su trabajo diario. De parte del Cuerpo Técnico del Primer Equipo de IDV: Gracias por todo", fue el mensaje que dejó el estratega en su cuenta de 'X'.

Javier Rabanal será nuevo entrenador de Universitario

De acuerdo a lo informado por el reconocido periodista Gustavo Peralta, Javier Rabanal es el elegido para ponerse el buzo crema para el 2026 y está a solo unos detalles de poder ser oficializado, algo que se puede dar en los próximo días.

"Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como técnico de Universitario de Deportes. Es el elegido, falta una cosita mínima, pero va a ser el técnico de la 'U'. En Universitario sienten que es el ideal", mencionó el citado comunicador en el programa 'Hablemos de MAX'.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

