Futbolista de la selección palestina era deseo de Universitario y ahora jugará en Sport Boys
Sport Boys le ganó a Universitario de Deportes en la lucha por fichar a un jugador de la selección de Palestina de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.
Universitario de Deportes está buscando a los mejores jugadores para cubrir los espacios vacíos que dejaron aquellos que anunciaron su salida del club. Uno de los nombres que sonaba con fuerza para reforzar la zona defensiva era el de Emilio Saba, lateral derecho de la selección de Palestina y actual jugador de Melgar. Sin embargo, Sport Boys logró convencerlo y se lo llevó, quitándole esta figura al equipo crema.
Jugador de la selección de Palestina estuvo cerca de jugar por Universitario y ahora Sport Boys se lo quitó
Según informó el periodista Tavo Serpa, Saba era una de las opciones de Universitario para reforzar su zaga defensiva de cara a la Liga 1 del 2026; sin embargo, a última hora, Sport Boys logró que Melgar, dueño de su pase, lo siga cediendo.
Daniel Rodríguez y Enrique Vega confirmaron a través de sus redes que el futbolista de la selección de Palestina, Emiliano Saba, llegó a un acuerdo con Boys para que siga en el club rosado tras extender su vínculo de préstamo desde FBC Melgar.
Emilio Saba, jugador de la selección de Palestina, era del interés de Universitario, sin embargo Sport Boys se lo arrebató.
"Emilio Saba no llegará a Universitario de Deportes. El jugador ha llegado a un acuerdo con Sport Boys para continuar en calidad de préstamo. Cabe precisar que pertenece a Melgar, club con el que recientemente renovó contrato hasta el 2026", se puede leer en el artículo del periodista Vega.
Emilio Saba en Sport Boys 2025
Esta temporada, Saba, de 24 años, ha disputado la Liga 1 en dos equipos diferentes. En el Torneo de Apertura defendió los colores de Melgar, mientras que en el Clausura jugó en Sport Boys, club donde tuvo más participación. Su rendimiento ha sido tan destacado que el cuadro rosado ha solicitado sus servicios por un año más.
Emilio Saba en la selección de Palestina
Su buen rendimiento en Boys le sirvió a Emiliano Saba para ser convocado a la selección palestina y con ello disputar 2 partidos oficiales por la Copa Árabe de la FIFA, en donde no anotó goles, pero jugó un total de 105 minutos.
