0

Desde Ecuador revelan que Universitario concretó el fichaje de delantero argentino: "Oficial"

En Ecuador informaron que Universitario llegó a un acuerdo para incorporar a un delantero argentino, quien se sumará al plantel en busca del tetracampeonato de la Liga 1.

Angel Curo
Desde Ecuador revelan que Universitario concretó el fichaje de delantero argentino
Desde Ecuador revelan que Universitario concretó el fichaje de delantero argentino | Sebastián Blanco / URPI-LR | Composición: Líbero
Universitario de Deportes está enfocado en poder armar un plantel de primer nivel para poder destacar en la próxima temporada de la Liga 1, en busca del 'Tetra'. Con ese objetivo en mente, la dirección deportiva está en la búsqueda de potenciar su ofensiva y la prensa ecuatoriana reveló que ya existe un acuerdo para llegada de un delantero argentino a Ate.

En Ecuador revelan que Universitario concretó el fichaje de delantero argentino

En pleno movimiento por el mercado de pases, 'Radio Caravana' de Ecuador emocionó a los hinchas al revelar que la dirección deportiva crema ya llegó a un acuerdo para poder concretar el fichaje del delantero Michael Hoyos, quien milita en las filas de Independiente del Valle.

De acuerdo a la información que brindaron, el atacante de 34 años ya pasó por la sesión de fotos con la camiseta de la 'U' y solo es cuestión de que el club haga oficial su incorporación para la siguiente temporada.

Michael Hoyos, Universitario, Fichajes Liga 1

En Ecuador revelan acuerdo entre Michael Hoyos y Universitario para su fichaje,

"¡Solo falta el anuncio oficial! Michael Hoyos jugará en Universitario de Perú en la temporada 2026. El delantero ya se realizó la sesión de fotos con el uniforme del equipo peruano para su presentación oficial", mencionó el citado medio en su cuenta de 'X'.

Michael Hoyos y sus grandes números en Independiente del Valle

El delantero con nacionalidad argentina y ecuatoriana ha logrado una gran regularidad en las filas de Independiente de Valle, donde ha logrado consolidarse como una de las principales cartas de gol. Durante la temporada 2025, Hoyos logró disputar 40 partidos con el 'Matagigantes', donde marcó 14 goles y aportó con 4 asistencias.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

