Jorge Fossati rompe su silencio y confirma tensión con un área de Universitario: "No…"
El extécnico de Universitario, Jorge Fossati, se pronunció tras su salida del club que generó debate entre los hinchas por sus declaraciones.
La historia de Jorge Fossati en Universitario de Deportes llegó a su fin luego de haber conseguido el tricampeonato de la Liga 1 2025. Una salida que generó diversas reacciones, pues muchos pensaban que el entrenador uruguayo iba a continuar al mando del equipo que conoce a la perfección.
Y es la ‘U’ tendrá un nuevo reto en la temporada 2026 donde buscará el ‘Tetra’ e intentará llegar lejos en la Copa Libertadores, contando con una base sólida de jugadores que ya se conocen hace tres años. Para sorpresa de muchos, el técnico no será parte de los próximos desafíos.
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su salida de Universitario?
“Yo conozco a Franco Velazco desde el 2023, tengo la mejor relación con él, en lo personal. Hoy le toca una responsabilidad que no es la que tenía en el club, hasta agosto, y él tiene su estilo, que yo lo fui conociendo los últimos dos tres meses”, dijo Jorge Fossati en una entrevista con ‘Doble Punta’.
(Video: 'Doble Punta')
En esa línea, se refirió a los puntos de vista diferente que tuvieron ambas partes para lograr un acuerdo, además de que no pudieron reunirse de inmediato luego del partido en el que la ‘U’ salió tricampeón ante ADT de Tarma el 26 de octubre.
“Si no hubiéramos tenido puntos de vista diferentes con respecto a determinadas cosas que, como ya he aclarado también, no es desavenencia ni con la dirección de fútbol, no tiene por qué ser directo de las cosas que yo hablo con el fútbol. El tema es que hay otras áreas que si no estamos en la misma sintonía también puede favorecer o perjudicar”, explicó.
