Jorge Fossati habló sin filtros y reveló fuerte diálogo con Álex Valera: "Te hubieran..."

Universitario de Deportes terminó la temporada como tricampeón de la Liga 1, aunque el cierre terminó opacándose tras la salida de Jorge Fossati como entrenador. Precisamente, el uruguayo volvió a pronunciarse tras dejar al equipo e impactó al revelar que tuvo un tenso diálogo con Álex Valera durante la temporada. ¿Qué sucedió?

Jorge Fossati reveló fuerte diálogo con Álex Valera

Durante una entrevista con el programa 'Doble Punta', Jorge Fossati fue consultado por la evolución de Álex Valera en los últimos años, luego de consolidarse como una de las principales figuras del equipo y pieza clave en el tricampeonato.

Al respecto, el ‘Nonno’ no escatimó elogios hacia el delantero y destacó la madurez que ha alcanzado con el paso del tiempo. Sin embargo, también sorprendió al revelar que, durante el partido ante ADT en Tarma, sostuvo una conversación directa con Valera, en la que le recordó cómo en el pasado muchos pedían su salida y cómo esa percepción cambió a partir de su rendimiento.

Video: Doble Punta

“Lo de Álex me parece que, de todos los que tuve, fue el que más ha madurado, como jugador y como persona. Hace no mucho, en Tarma, le dije que si no se daba cuenta de todo lo que había madurado y que ‘A vos, en el 2023, te hubieran echado 10 veces y ahora no solo no te echan, sino que vos te preocupás por tus compañeros’. En el 2023 era el que buscaba líos y ahora es el que separa”, expresó el estratega.

Asimismo, Fossati remarcó que, en la temporada 2023, Valera era uno de los futbolistas que solía involucrarse en conflictos, mientras que en el último año asumió un rol completamente distinto, siendo quien interviene para calmar a sus compañeros cuando se producen altercados.

Jorge Fossati habló sobre su salida de Universitario

Por otro lado, en conversación con TV Perú, Jorge Fossati recalcó que el motivo de su salida se debió a una decisión netamente de la administración de Franco Velazco, aunque evitó entrar en polémica asegurando que "nadie es imprescindible".

"A mi me también me hubiera gustado seguir, pero no hay nadie imprescindible. Ellos entienden que deben cambiar. Un desgaste institucional, así me explicó Velazco. Eso no transforma a uno de los administradores en malas personas. Lo que tomaron la decisión de mi salida fueron los administradores", señaló el técnico para TV Perú