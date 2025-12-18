Colombiano que firmó por Universitario hasta 2027 se rindió ante los cremas: "El más grande"

Universitario de Deportes viene dando pasos agigantados en la conformación de su plantel para la Liga 1 2026, donde buscarán obtener el tetracampeonato. En medio de los rumores por los fichajes, un delantero colombiano que firmó un extenso contrato con los cremas emocionó a los hinchas al expresar su amor por la 'U'.

Colombiano que firmó por Universitario hasta 2027 se rindió ante los cremas

La directiva de Universitario tiene la obligación de armar el mejor plantel para incrementar sus opciones a conseguir el tetracampeonato. En esa línea, se conoció que firmaron un contrato con Sebastián Osorio, delantero de sus categorías menores.

Ahora, el atacante nacido en Colombia, durante un diálogo con el periodista César Mosquera, reveló su emoción por pertenecer a la 'U' y no dudó en agradecer a los hinchas por su incansable apoyo. Asimismo, impactó al dedicar emotivas palabras a los cremas.

Video: Mosquera César - YouTube

"Agradecido siempre por el apoyo de los hinchas y que Universitario de Deportes es el club más grande del mundo. Y dale 'U'", manifestó el destacado atacante, dejando en claro su gratitud por el cuadro merengue.

De igual manera, en otro extracto de la entrevista, Osorio reveló que se encuentra motivado de poder hacer su debut profesional con la camiseta de Universitario, aunque está en espera de los tramites de su nacionalización.

"Yo me siento 100 % preparado para jugar con la máxima categoría, sé que por la nacionalidad a veces se cierran puertas. Ya está a un pasito y me encuentro trabajando para poder jugar en la Primera División", expresó.

Sebastián Osorio agradeció los elogios de Edison Flores

Por otro lado, Osorio se refirió a los múltiples elogios que ha recibido de los jugadores del primer equipo, en especial de Edison Flores. "Es un honor recibir elogios de personas con bastante trayectoria y que son jugador de selección y una de las máximas figuras de Universitario. (Con Edison Flores) hemos hablado y me ha dado consejos y siempre trato de guardarme lo mejor de él", señaló.

Sebastián Osorio firmó con Universitario hasta 2027

Sebastián Osorio tuvo una gratificante participación en la Liga 3 con la divisiones menores de la 'U', donde logró destacar y se convirtió en uno de los goleadores del equipo. Por ello, la dirección deportiva decidió asegurar su continuidad luego de firmar su primer contrato profesional hasta finales de 2027.