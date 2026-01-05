Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia EXCELENTE NOTICIA para vecinos de Pamplona Alta

La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) ha oficializado la inauguración de la Losa Deportiva 15 de Setiembre, una obra esperada por los vecinos de Pamplona Alta, que busca fortalecer la integración vecinal, promover el deporte y brindar espacios seguros de recreación para niños, jóvenes y adultos.

Esta nueva infraestructura forma parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la calidad de vida en los barrios del distrito y recuperar espacios públicos para el uso comunitario. Según lo informado por la comuna, la inauguración se realizará el viernes 9 de enero de 2026, en una jornada que reunirá a autoridades locales y a las familias de la zona.

La losa deportiva beneficiará directamente a las familias de Pamplona Alta, quienes contarán con un espacio adecuado para la práctica de actividades deportivas, eventos vecinales y encuentros comunitarios, contribuyendo así a la convivencia y al desarrollo social del sector.

Ciudadanos en Pamplona Alta podrán aprovechar nueva Losa Deportiva en SJM / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Detalles de la inauguración de la Losa Deportiva 15 de Setiembre

El evento de inauguración está programado para iniciar desde las 3:00 p. m. del viernes 9 de enero de 2026, y contará con la participación de vecinos, dirigentes vecinales y representantes de la municipalidad. La obra permitirá fomentar hábitos saludables, impulsar el deporte y ofrecer un entorno más seguro para la recreación de la comunidad.

Asimismo, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció oficialmente esta inauguración a través de un post en su página de Facebook, en el que invita a la ciudadanía a sumarse a la actividad con el siguiente mensaje: "Ven con tu familia, amigos y vecinos y seamos parte de este gran momento para nuestro barrio. ¡Seguimos construyendo espacios que mejoran tu calidad de vida!"

Con esta inauguración, la comuna reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y social del distrito, apostando por espacios públicos que fortalezcan el bienestar y la unión de las familias de Pamplona Alta.