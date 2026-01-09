Municipalidad de San Juan de Lurigancho renueva importante zona: se mejorará calidad de vida de los vecinos

San Juan de Lurigancho sigue avanzando y esta vez, la municipalidad del distrito informó que las obras en Lomas de Canto Grande han superado el 70 % de avance. Esta importante acción en la zona permitirá que la población disfrute de un espacio digno y seguro luego de varios años de espera.

Las intervenciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho consisten en el asfaltado de sus principales calles, lo que mejorará la transitabilidad de los vehículos, además, brindará mayor seguridad vial a los peatones, quienes podrán transitar por las nuevas veredas y ya no por caminos de tierra y polvo.

Obra en Lomas de Canto Grande mejoran la calidad de vida de vecinos.

Esta obra que marca un hito histórico para el distrito de Lima Este también incluye la construcción de escaleras y pisos adoquinados para el tránsito de los vecinos. Eso no es todo, ya que Lomas de Canto Grande contará con un muro de contención de 10 metros lineales y 4 metros de altura.

Asimismo, se incorporó áreas verdes, arbustos y elementos de protección para que los niños y niñas puedan jugar en un espacio seguro y limpio. Esta acción brinda un poco de alivio a los padres de familia y vecinos, quienes se mostraron felices por el avance de este proyecto en SJL.

Los diversos trabajos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no solo mejorarán la calidad de vida de los habitantes en Lomas de Canto Grande, también la calidad del aire y la imagen del sector, que en la siguiente semana podrá gozar de la finalización de esta importante obra.

Vecinos de San Juan de Lurigancho disfrutarán de un espacio digno y seguro.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. "Muy buena gestión", "Qué bueno, ya era hora de mejorar la zona", "Espero con ansias que culmine esta obra", "¿Av. Circunvalación para cuándo?", "Felicidades a la municipalidad", "Qué sigan las obras en el distrito", señalaron.