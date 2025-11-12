- Hoy:
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inauguró nuevo espacio público: proyecto mejora la calidad de vida de vecinos
Familias de San Juan de Lurigancho están felices con la inauguración este moderno parque, que cuenta con losas multideportivas, juegos infantiles y gimnasio.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) confirmó una buena noticia para el distrito: se trata de la inauguración del parque Concordia. El último domingo 9 de noviembre, autoridades y vecinos asistieron a la ceremonia, donde pudieron presenciar las nuevas estructuras de este moderno proyecto.
Este renovado espacio público cuenta con tres losas deportivas equipadas con iluminación y graderías, accesos universales con rampas, una zona infantil con juegos seguros, espacio especial para mascotas, un mini gimnasio al aire libre, amplias áreas verdes y cómodas bancas con pérgolas ideales para el descanso familiar.
El parque experimentó una remodelación para convertirse en un espacio moderno.
Este parque se encuentra en la urbanización Las Flores, distrito de San Juan de Lurigancho, y su remodelación integral mejora la calidad de vida de los vecinos, quienes ahora tendrán espacios públicos muy cerca a sus hogares. Además, las estructuras están pensando en grandes y pequeños.
Por otro lado, este espacio moderno, accesible y multifuncional en SJL, permitirá que la ciudadanía se recree sanamente, promoviendo el deporte, la recreación y la convivencia comunitaria. Asimismo, su ubicación es accesible, lo que lo convierte en un pulmón verde importante para el distrito.
El parque de San Juan de Lurigancho fue inaugurado recientemente.
Ante la reciente inauguración de este proyecto, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales, exhortando que los vecinos preserven en buenas condiciones el renovado parque Concordia. De igual manera, expresaron su opinión respecto al trabajo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
"Muy bonito, ojalá la gente valore los cambios", "Replicar el modelo para el disfrute de nuestros pequeños de la comunidad. Todas las urbanizaciones requieren parques de esta infraestructura", "Faltó la caseta de serenazgo de vigilancia", "Muy buen parque, ahora vecinos a cuidarlo", indicaron.
