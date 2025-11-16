Municipalidad de Lima dio excelente noticia con inauguración de obra en Panamericana Sur: "Mejorará la seguridad"

En un paso decisivo para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona costera sur de Lima, la Municipalidad Metropolitana, bajo la gestión del Gobierno Regional Metropolitano, ha puesto en operación un moderno puente peatonal en el kilómetro 38 de la Panamericana Sur.

Esta infraestructura, largamente esperada por los residentes y transeúntes, representa no solo una mejora arquitectónica sino también un fortalecimiento del compromiso municipal con la prevención de accidentes y la protección de peatones.

En una vía donde el tráfico vehicular es intenso y las velocidades elevadas, el acceso seguro al otro lado de la carretera se convierte en una necesidad urgente. Con esta obra, se da un nuevo paso hacia una ciudad más inclusiva, conectada y resiliente.

Municipalidad de Lima anunció obra en Panamericana Sur / FOTO: Plataforma Digital Única del Estado Peruano

¿Qué se sabe de la nueva obra?

El puente tiene una longitud de 40 metros, según los comunicados oficiales. Se han construido accesos peatonales por ambos lados, rampas para personas con movilidad reducida, veredas y paraderos urbanos.

El diseño incluye señalización de tránsito y elementos de seguridad vial, para ordenar el cruce peatonal y reducir riesgos de accidentes. Se priorizó la accesibilidad universal: rampas para usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y familias con cochecitos.

La obra se ejecutó mediante la modalidad Obras por Impuestos, con la participación de la empresa privada BSF Almacenes del Perú, y el presupuesto supera los 6,5 millones de soles, según la Municipalidad de Lima.

Según reportes, el proyecto alcanzó un avance de 94 % en su ejecución en octubre de 2025, lo que permitía ya los últimos ajustes: barandas, vaciado de concreto, bases y otros elementos de seguridad.

Impacto en la seguridad y la movilidad

Se estima que más de 23 000 personas al día cruzan por esta zona de la Panamericana Sur, según datos de la Municipalidad. Al ofrecer un cruce elevado, el puente reduce la exposición de los peatones al tráfico rápido, disminuyendo la probabilidad de accidentes graves.

Los paraderos urbanos incorporados mejoran la organización del transporte público y la parada de buses, lo cual beneficia tanto a peatones como a conductores. Además de su valor funcional, la infraestructura aporta a la calidad del paisaje urbano, integrando rampas y accesos que respetan criterios modernos de diseño.