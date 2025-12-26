Municipalidad de Lima inauguró obra que mejorará la calidad de vida de importante distrito

La Municipalidad Metropolitana de Lima continúa impulsando proyectos de infraestructura urbana orientados a mejorar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos en los distritos de Lima Metropolitana.

En ese marco, se realizó la inauguración de una nueva obra en el distrito de Pucusana, la cual fue recibida con entusiasmo por los vecinos de la zona, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá en la convivencia vecinal, el esparcimiento familiar y la seguridad del entorno.

Parque en Pucusana se inauguró gracias a Municipalidad de Lima / FOTO: Municipalidad de Lima

Se trata de la entrega del renovado parque Manuel Scorza, un espacio público que fue completamente mejorado como parte de las acciones de recuperación y puesta en valor de áreas verdes impulsadas por la comuna metropolitana. La obra busca ofrecer a niños, jóvenes y adultos un lugar adecuado para el descanso, la recreación y las actividades comunitarias, contribuyendo así al bienestar general de la población.

Vecinos celebran la entrega del parque Manuel Scorza

Durante la inauguración, los vecinos de Pucusana expresaron su satisfacción por la renovación del parque Manuel Scorza, señalando que el espacio se encontraba anteriormente en condiciones limitadas y que ahora representa un punto de encuentro seguro y moderno para las familias del distrito. La mejora del parque es vista como un paso importante para fortalecer la vida comunitaria y promover el uso responsable de los espacios públicos.

El renovado parque cuenta con áreas verdes recuperadas, zonas recreativas y un entorno más ordenado, lo que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre y fomentará una mejor convivencia entre los vecinos.

Autoridades presentes en la inauguración

La ceremonia de inauguración del parque Manuel Scorza contó con la participación de diversas autoridades locales y metropolitanas. El acto fue encabezado por el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó la importancia de invertir en espacios públicos de calidad como parte de una política integral de desarrollo urbano.

Asimismo, estuvieron presentes el alcalde de Pucusana, Juan José Cuya; el vicepresidente del Directorio de INVERMET, Pedro Sagástegui; y el gerente general de INVERMET, Pablo Paredes, quienes resaltaron el trabajo conjunto entre las instituciones para hacer posible la ejecución de esta obra en beneficio de la población.