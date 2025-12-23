Municipalidad de Lima dio excelente noticia sobre Mesa Redonda y Mercado Central que beneficiará a todos

Es normal que, la población acuda a Mesa Redonda y Mercado Central para realizar diversas compras por fin de año. En medio de esta situación, más de un ciudadano ha indicado que las principales vías de ingreso han sido invadidas por comerciantes informales o motociclistas mal estacionadas.

Ante esta situación, la Municipalidad de Lima dispuso que el personal de serenazgo y fiscalización acudan a los puntos principales para liberar diversas zonas del conglomerado comercial. El operativo se realizó el lunes 22 de diciembre tras un enlace en Latina Televisión.

"¡Recuperamos el orden en los conglomerados comerciales! Seguimos firmes en mantener vías despejadas en Mesa Redonda y el Mercado Central, es por ello que, realizamos la fiscalización y el traslado al depósito del SAT de las motocicletas mal estacionadas en la intersección del jr. Cusco con la av. Abancay", indica el post de del municipio.

Municipalidad de Lima liberó importantes vías del conglomerado comercial. (Foto: MML)

De esta manera, la Municipalidad de Lima confirmó que la medida busca respetar las zonas de tránsito peatonal. La publicación se hizo viral en redes sociales y más de un cibernauta no dudó en pronunciarse sobre el tema.

"Solo por la presión de Latina realizaron el operativo", "Es tiempo de recuperar el principio de autoridad", "¿Y para cuándo los ambulantes?", "Después que saliera en las noticias", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.