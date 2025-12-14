0
Municipalidad de Lima anuncia que relevante obra en La Marina brindará seguridad a la población: tiene un 45% de avance

Esta importante obra tiene un avance muy significativo y su principal misión es brindar mayo seguridad a los ciudadanos que transitan por ahí.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Lima confirmó que esta obra tiene un importante avance.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima confirmó que esta importante obra tiene un avance de 45%. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y brindarles mayor seguridad a la población que transitan por esta zona.

La Municipalidad de San Martín de Porres inauguró una importante obra.

"¡Seguimos avanzando por una ciudad más sostenible! La mejora de la ciclovía de La Marina avanza a paso firme", indica el post que muestra el trabajo que viene realizando el personal de la Municipalidad de Lima en este espacio.

La Municipalidad de Lima confirmó importante avance.de esta vía.(Foto: MML)

Según información publicada por el municipio, por el momento, se han remodelado 877,30 m2. Estos espacios contarán con señalización, bordillos de concreto, bolardos flexibles y de caucho, lo cual, mejora el espacio.

Esta información se viralizó rápidamente en las redes sociales y más de un cibernauta ha indicado que es una buena iniciativa, ya que les brinda mayor seguridad a los ciclistas que transitan por esta vía de La Marina, además, solicitaron mayor vigilancia en la zona.

"Perfecto, pero mayor seguridad, un sardinel más alto", "También renueven la ciclovía de Pershing"; "Deben hacer que los autos respeten este espacio", "Muy buena iniciativa", son algunos comentarios que acompañan la publicación del municipio.

