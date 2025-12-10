Municipalidad de Lima realiza obra que beneficia de manera directa la Carretera Central

La Municipalidad de Lima informó que realizando trabajos en la quebrada San Antonio de Pedregal. Esta iniciativa busca brindar seguridad a los ciudadanos de San Juan de Lurigancho y Chosica. La medida fue muy bien recibida por la población de la zona.

Estas acciones buscan proteger la Carretera Central y así reducir los riesgos de desbordes. Además, la medida beneficiará a más de 4000 vecinos de estos distritos.

Al lugar, llegó personal del municipio de Lima y maquinaría pesada para liberar totalmente la vía. Recordemos que esta zona es propensa a desbordes de huaico en época de verano.

Municipalidad de Lima inició esta importante obra.

"Excelente", "Muy buena noticia", "Es bueno que no esperan a último momento para realizar esta iniciativa", "Muy buena iniciativa", son algunos mensajes que acompañan el post publicado por la Municipalidad de Lima.

Alcalde de Lima reconoce a los líderes vecinales

El miércoles 10 de diciembre, el alcalde de Lima reconoció a los dirigentes populares, que con entrega y vocación de servicio promueven la organización en los diversos barrios de la capital. Además, destacó el rol que cumplen para gestionar las obras y mejorar los servicios de la zona.