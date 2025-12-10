- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
Municipalidad de Lima realiza obra que beneficia de manera directa la Carretera Central
Esta obra brindará mayor seguridad a los ciudadanos, quienes en más de una oportunidad han solicitado que se realicen trabajos en la zona.
La Municipalidad de Lima informó que realizando trabajos en la quebrada San Antonio de Pedregal. Esta iniciativa busca brindar seguridad a los ciudadanos de San Juan de Lurigancho y Chosica. La medida fue muy bien recibida por la población de la zona.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima da excelente noticia a compradores de Mesa Redonda y Mercado Central: favorece la seguridad en fiestas
Estas acciones buscan proteger la Carretera Central y así reducir los riesgos de desbordes. Además, la medida beneficiará a más de 4000 vecinos de estos distritos.
Al lugar, llegó personal del municipio de Lima y maquinaría pesada para liberar totalmente la vía. Recordemos que esta zona es propensa a desbordes de huaico en época de verano.
Municipalidad de Lima inició esta importante obra.
"Excelente", "Muy buena noticia", "Es bueno que no esperan a último momento para realizar esta iniciativa", "Muy buena iniciativa", son algunos mensajes que acompañan el post publicado por la Municipalidad de Lima.
Alcalde de Lima reconoce a los líderes vecinales
El miércoles 10 de diciembre, el alcalde de Lima reconoció a los dirigentes populares, que con entrega y vocación de servicio promueven la organización en los diversos barrios de la capital. Además, destacó el rol que cumplen para gestionar las obras y mejorar los servicios de la zona.
- 1
Resultados evaluación Ascenso Docente 2025: Lista FINAL de maestros clasificados, según Minedu
- 2
Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año
- 3
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90