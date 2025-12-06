0
Municipalidad de Lima recuperó avenida principal que disminuirá la congestión vehicular

El municipio de Lima dio a conocer que una importante avenida está siendo remodelara a favor de la población. El tiempo de viaje disminuirá gracias a la obra.

Municipalidad de Lima logró recuperar importante avenida de San Luis.
Miles de ciudadanos se mostraron muy felices con la noticia que brindó la Municipalidad de Lima. Mediante sus redes sociales, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que se recuperó la Avenida San Luis, entre la Av. Del Aire y la Av. Nicolás de Pierola.

La Municipalidad de Lima anunció que se está remodelando la Panamerica Sur.

Se está realizando el asfaltado de las pistas deterioradas, lo cual brindará mayor seguridad a los vehículos que transiten por la zona. Es está remodelando 6,000 metros cuadrados de vías, esto permitirá que se disminuyan los accidentes.

Se debe tener en cuenta que, los trabajos se realizarán durante la noche, con la finalidad de evitar congestión vehicular en 'hora punta', pero se pide a los ciudadanos tomar sus precauciones durante el horario nocturno.

Esta importante obra ya está siendo ejecutada. (Foto: MML)

Este trabajo se está realizando con maquinaria pesada y control de tránsito, lo cual está garantizando una operación segura durante el avance de esta iniciativa que busca mejorar la calidad en tránsito en la zona.

La iniciativa fu muy bien recibida y diversos cibernautas no dudaron en realizar diversos comentarios sobre la remodelación de las vías. "Muy buena iniciativa", "Señalicen el lugar", "¿En cuánto tiempo terminarás la obra?", son algunos mensajes que acompañan el post.

