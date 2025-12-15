San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos

Una buena noticia llega a los vecinos de San Juan de Miraflores y es que la construcción de la nueva vía Camino Real llega a su etapa final. Tras varios meses de trabajo, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), informó que muy pronto se gozarán de las modernas pistas de concreto y veredas.

La intervención de esta vía de 1.2 km de pistas de concreto en San Juan de Miraflores se realiza después de 25 años de espera y mejorará la calidad de vida de 20 000 vecinos del asentamiento humano Nueva Rinconada, quienes podrán transitar de manera segura y ordenada, en una zona más limpia.

Esta construcción va desde la av. Marcelino Castro Gamboa hasta la av. Los Vencedores, donde se desarrollaron labores de excavación, relleno y compactación en el terreno. Eso no es todo, ya que EMAPE precisó que por primera vez se instalarán las redes de agua potable y alcantarillado.

La implementación de redes de agua potable y alcantarillado se logró concretar debido a un convenio de trabajo con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Esta intervención mejorará las condiciones de salubridad de la zona en San Juan de Miraflores, evitando aniegos y focos infecciosos.

Muy pronto finalizará construcción de esta vía de 1.2 km de pistas de concreto en San Juan de Miraflores.

Por otro lado, se precisó que la construcción abarca 14 000 m² de pistas y 7000 m² de veredas, asimismo, la colocación de sardineles, señalización vial y áreas verdes en el total de las 20 cuadras de la avenida Camino Real, que otorgarán una renovada imagen a la zona que antes lucían con polvo y tierra.

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de inauguración de la obra, pero los vecinos se encuentran emocionados por la ceremonia que dará inicio a esta mejorada vía en San Juan de Miraflores, convirtiéndola en una zona más segura y completa, que solucionará la falta de transporte.