San Juan de Miraflores inauguró importante obra: vía mejorará la calidad de vida de los vecinos

La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció mediante sus redes sociales que se terminó una importante obra en Pamplona Alta. Esta iniciativa busca que la población pueda acceder a un lugar digno y seguro para vivir.

"¡Pamplona Alta celebró con todo! La inauguración de las nuevas pistas y veredas en el A.H. Hijos del Brillante se convirtió en una fiesta total: música, sonrisas y vecinos que llenaron de color cada una de las vías renovadas", indica el comunicado del municipio.

Diversos ciudadanos no dudaron en celebrar esta iniciativa, ya que hace varios años esperaban que se realice el asfaltado de estas vías. La inauguración se realizó el viernes 12 de diciembre.

Inauguración de esta importante obra en San Juan de Miraflores. (Foto: SJM)

"Hoy el barrio luce distinto: más ordenado, más seguro y con espacios que hacen brillar a toda la comunidad", puntualiza la parte final de la publicación que realizó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Muy buena iniciativa", "San Juan de Miraflores sigue mejorando", "No se olvide de mejorar otras zonas del distrito","Las calles de La Rinconada los espera", son algunos mensajes que dejaron los ciudadanos de SJM.