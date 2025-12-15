Municipalidad de Lima da excelente noticia a compradores en Mesa Redonda

0
Redacción Líbero Ocio
La campaña navideña vuelve a convertir a Mesa Redonda en uno de los principales focos comerciales de Lima, pero también en una zona prioritaria para la prevención de emergencias. Frente a ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha activado el Plan “Navidad Segura 2025”, que combina tecnología avanzada, vigilancia y un despliegue humano que tiene como objetivo garantizar el orden y la seguridad de comerciantes y compradores.

De acuerdo a lo anunciado en su web odicial, el objetivo del plan es el uso de inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia. A través de 21 cámaras instaladas en puntos estratégicos, se controlará el aforo en tiempo real, se apoya la identificación de personas con requisitorias vigentes y se detecta el ingreso de vehículos no autorizados.

A este monitoreo se suma la vigilancia aérea mediante “drones cometa”, dispositivos que permiten obtener una visión panorámica de la zona comercial, detectar aglomeraciones, advertir situaciones de riesgo y apoyar la toma de decisiones ante eventuales emergencias, especialmente en escenarios de alta concentración de público.

Añadido a ello, más de mil trabajadores municipales realizarán labores en doble turno, en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.

Las acciones también incluyen el control estricto de accesos, la liberación de rutas de evacuación, la fiscalización de galerías y el ordenamiento del tránsito interno, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar un flujo seguro durante la temporada. Estas medidas se complementan con operativos nocturnos de limpieza y con la articulación permanente con los comerciantes formales del sector.

AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

