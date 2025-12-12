0

Paro de transportistas en diciembre: Gremios confirman NUEVA fecha de apagado de motores

El representante de los gremios de transporte indicó que realizarían un apagado de motores en los próximos días ante el incremento del sicariato.

Roxana Aliaga
El paro de transportistas se realizará el 16 y 17 de diciembre.
El paro de transportistas se realizará el 16 y 17 de diciembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
A pesar de que el Gobierno peruano ha declarado en estado de emergencia Lima y Callao, aún se siguen reportando asesinatos por el cobro de cupos. Ante esta situación, los gremios del sector transporte indicaron que, si no cumplen con las promesas pactadas, irán a un nuevo paro en diciembre.

Martín Ojeda, dirigente de los transportistas, indicó que si el gobierno de José Jerí no dispone medidas tangibles, este importante sector acatará una inmovilización de 48 horas.

Paro de transportistas: Confirman fecha de inmovilización

Los transportistas indicaron que irían a paro entre miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. El apagado de motores será acatado por un gran porcentaje de empresas de trasportes. Ojeda manifestó que su sector no tiene vocación para hacer paralizaciones, pero tampoco para ser el blanco de los extorsionadores.

Empresas blindan sus vehículos

Los trabajadores de la empresa de transporte Vipusa implementaron en sus buses un blindaje artesanal y el uso de chalecos antibalas. Los conductores han indicado que esta medida busca protegerlos de un posible atentado.

La zona del conductor está protegida por láminas de metal, mientras que otras estructuras refuerzan las puertas y ventanas. Según informaron, casi el 70% de su flota circula bajo esta modalidad.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

