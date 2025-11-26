¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este 27 y 28 de noviembre? Lo último que se sabe

La criminalidad y sicariato siguen afectando al sector de transporte público, registrando el último atentado este último martes 25. En este lamentable contexto, la población quiere saber si el paro de 48 horas anunciado previamente, se realizará este 27 y 28 de noviembre. Revisa más detalles al respecto.

¿Se confirma paro de transportistas este 27 y 28 de noviembre?

Hasta el momento, ningún representante de los gremios o agrupaciones ha señalado que el jueves 27 y viernes 28 de noviembre se desarrollará la movilización, por lo que ante una eventual información, Líbero le compartirá cuál es la postura que se tomará frente al ataque de la delincuencia.

El paro de transportistas por 48 horas aún no tiene una fecha pactada.

Es importante destacar, que el reciente atentado armado se produjo contra un bus de la empresa Etunijesa en el cruce de Canta Callao y Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres, el pasado martes 25 de noviembre. Esta situación alerta a los trabajadores del rubro y usuarios.

Según lo informado, el ataque fue perpetrado por sujetos en moto que abrieron fuego contra la unidad cuando recién iniciaba su recorrido. El conductor resultó ileso tras lanzarse al piso, apenas escuchó los disparos, pero el vehículo recibió al menos tres o cuatro impactos de bala en ventanas y parabrisas.

¿Qué dicen los gremios sobre el paro de transportistas de 48 horas?

Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, señaló que: "los conductores ya no tienen ningún tipo de confianza en las autoridades"; sin embargo, destacó un paro de 48 horas, al igual que Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

"En este momento la situación es crítica. Si no hay una verdadera unidad entre los conductores y no se suman los dirigentes de los diferentes gremios, será imposible enfrentar esta crisis", mencionó Julio Campos, exhortando la unión de los transportistas ante la crítica situación que siguen enfrentando.