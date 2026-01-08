¡Importante! En este 2026, Estados Unidos contará con 11 días festivos federales, lo que implica el cierre de una gran cantidad de oficinas gubernamentales y de muchos servicios públicos. Para muchos trabajadores, estas fechas representan momentos cruciales de descanso, así como la necesidad de ajustar horarios y realizar cambios en trámites, bancos y correos. ¿Cuáles son estos eventos?

Feriados 2026 en EE. UU.: las fechas festivas y qué servicios suelen cerrar

Para este año, el Gobierno federal de EE. UU. establece un total de 11 feriados oficiales, durante los cuales las oficinas federales permanecen cerradas y se interrumpen servicios esenciales, tales como los de tribunales, bancos y el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Si bien, las empresas privadas no se encuentran legalmente obligadas a conceder el día libre, muchas sí optan por hacerlo como parte de sus beneficios laborales. A continuación, los feriados a tomar en cuenta:

Conoce todos los feriados 2026 en Estados Unidos.

01 de enero: se celebra el Año Nuevo, marcando el inicio del año.

19 de enero: el tercer lunes de enero. Se recuerda la vida y legado de Martin Luther King Jr., un ícono en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial.

16 de febrero: el Día de los Presidentes, que honra al primer mandatario, George Washington.

25 de mayo: el Memorial Day, que rinde homenaje a los militares caídos en servicio.

19 de junio: se conmemora el Juneteenth, una fecha que marca el fin de la esclavitud en el país y que ha ganado relevancia como feriado federal reciente.

3 de julio: el Día de la Independencia. Anticipa las festividades del 4 de julio, conmemorando 250 años de independencia.

7 de septiembre: el primer lunes de septiembre. Se reconoce el Día del Trabajo y destaca las contribuciones del movimiento obrero.

12 de octubre. el segundo lunes de octubre. Se celebra el Día de Colón o el Día de los Pueblos Indígenas, dependiendo de la región.

11 de noviembre se honra a los veteranos de las Fuerzas Armadas.

26 de noviembre: es el cuarto jueves de noviembre y se celebra el Día de Acción de Gracias, un momento clave para reuniones familiares y viajes.

25 de diciembre: se celebra la Navidad, con cierres generalizados y festividades religiosas y culturales.

¿Qué servicios cierran en estos días festivos en EE. UU. 2026?

'UsaToday' y otros portales web compartieron información relevante sobre los feriados y los servicios que estarán cerrados en estas fechas. Entre ellos se encuentran las oficinas federales y estatales, así como los bancos y mercados financieros, que no brindan atención al público.

Además, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y, en ocasiones, ciertos servicios de mensajería también cesan actividades. Los tribunales y agencias públicas igualmente permanecen cerrados. Es posible que, también, algunas ciudades y estados implementen observancias adicionales o realicen ajustes locales, especialmente en conmemoración del 250 aniversario de la independencia.