- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Feriados 2026 en EE. UU.: estas son las fechas festivas de todo el año y qué servicios suelen cerrar durante estos días
El calendario de feriados federales en Estados Unidos para este 2026 presenta varias fechas en las que se conmemoran eventos muy importantes. ¿Cuáles son?
¡Importante! En este 2026, Estados Unidos contará con 11 días festivos federales, lo que implica el cierre de una gran cantidad de oficinas gubernamentales y de muchos servicios públicos. Para muchos trabajadores, estas fechas representan momentos cruciales de descanso, así como la necesidad de ajustar horarios y realizar cambios en trámites, bancos y correos. ¿Cuáles son estos eventos?
PUEDES VER: ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE.UU.
Feriados 2026 en EE. UU.: las fechas festivas y qué servicios suelen cerrar
Para este año, el Gobierno federal de EE. UU. establece un total de 11 feriados oficiales, durante los cuales las oficinas federales permanecen cerradas y se interrumpen servicios esenciales, tales como los de tribunales, bancos y el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).
Si bien, las empresas privadas no se encuentran legalmente obligadas a conceder el día libre, muchas sí optan por hacerlo como parte de sus beneficios laborales. A continuación, los feriados a tomar en cuenta:
Conoce todos los feriados 2026 en Estados Unidos.
- 01 de enero: se celebra el Año Nuevo, marcando el inicio del año.
- 19 de enero: el tercer lunes de enero. Se recuerda la vida y legado de Martin Luther King Jr., un ícono en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial.
- 16 de febrero: el Día de los Presidentes, que honra al primer mandatario, George Washington.
- 25 de mayo: el Memorial Day, que rinde homenaje a los militares caídos en servicio.
- 19 de junio: se conmemora el Juneteenth, una fecha que marca el fin de la esclavitud en el país y que ha ganado relevancia como feriado federal reciente.
- 3 de julio: el Día de la Independencia. Anticipa las festividades del 4 de julio, conmemorando 250 años de independencia.
- 7 de septiembre: el primer lunes de septiembre. Se reconoce el Día del Trabajo y destaca las contribuciones del movimiento obrero.
- 12 de octubre. el segundo lunes de octubre. Se celebra el Día de Colón o el Día de los Pueblos Indígenas, dependiendo de la región.
- 11 de noviembre se honra a los veteranos de las Fuerzas Armadas.
- 26 de noviembre: es el cuarto jueves de noviembre y se celebra el Día de Acción de Gracias, un momento clave para reuniones familiares y viajes.
- 25 de diciembre: se celebra la Navidad, con cierres generalizados y festividades religiosas y culturales.
¿Qué servicios cierran en estos días festivos en EE. UU. 2026?
'UsaToday' y otros portales web compartieron información relevante sobre los feriados y los servicios que estarán cerrados en estas fechas. Entre ellos se encuentran las oficinas federales y estatales, así como los bancos y mercados financieros, que no brindan atención al público.
Además, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y, en ocasiones, ciertos servicios de mensajería también cesan actividades. Los tribunales y agencias públicas igualmente permanecen cerrados. Es posible que, también, algunas ciudades y estados implementen observancias adicionales o realicen ajustes locales, especialmente en conmemoración del 250 aniversario de la independencia.
- 1
ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE.UU.
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90