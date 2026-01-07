PELIGRO para empleados de Walmart en el condado de Greene: un hombre enfrenta múltiples cargos tras amenazar con un cuchillo

Un reciente incidente en un Walmart USA del condado de Greene ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los trabajadores en tiendas minoristas. La policía detuvo a un hombre acusado de amenazar a empleados con un cuchillo durante un presunto robo, lo que ha generado preocupación en la comunidad local.

Un hombre amenaza con un cuchillo a empleados de Walmart en el condado de Greene

Según WTAE-TV, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre en la sucursal de Walmart ubicada en Murtha Drive, Franklin Township. La policía estatal recibió una llamada por un robo en curso y alertó que el sospechoso portaba un cuchillo grande y había amenazado con asesinar a los trabajadores de la tienda.

El hombre, identificado como Joshua Maraney, de 35 años y residente de Brownsville, fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Greene. Según WTAE-TV, "los agentes respondieron a un reporte de robo en el lugar y encontraron que la persona involucrada estaba amenazando con un arma blanca".

Cargos, antecedentes y próximas audiencias

Los registros judiciales muestran que Maraney enfrenta múltiples cargos y que se le negó la libertad bajo fianza debido a órdenes de arresto pendientes en el condado de Fayette. La audiencia preliminar está programada para el próximo miércoles.

Este caso resalta los riesgos que pueden enfrentar los empleados en tiendas minoristas y refuerza la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en estos establecimientos.