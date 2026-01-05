PAREJA de ladrones aterroriza Walmart de Lindale, pero la policía los captura en pleno atraco

Una pareja de ladrones fue captura por la policía de Lindale, Texas, cuando intentaban realizar un robo de cientos de dólares al interior de las instalaciones del Walmart de dicha localidad. Hoy, ambos están en mano de la justicia listos para ser juzgados por las leyes del estado por sus delitos.

Pareja intenta robar en Walmart, pero son arrestados

Jodie Marie Barger, de 44 años, y Albert Eugene Barger, de 45 años, ambos de Lindale fueron apresados cuando intentaban realizar su atraco, el mismo que tenía por objetivo el objetivo de una serie de productos del establecimiento minorista.

El informe policial señala que la astuta pareja utilizó el celular en una caja de autoservicio para fingir que estaban pagando artículos seleccionados en su carrito de compras, acto que consiguieron realizar pues abandonaron el establecimiento si pagar por ninguno de los artículos.

La pareja afronta dos acusaciones por sus delitos en Walmart. (Foto: coosavalleynews.com)

Pero ¿Qué robaron? El parte policial detalla que sustrajeron comida para perros, artículos para mascotas, ropa, un monitor de bebé y comida, todo ello ascendía a un valor de US$433.27 dólares.

La pareja fue detenida dando tiempo a que los agentes de la policía llegaran a la escena, procediendo al respectivo arresto, por lo que ahora el destino de los Barger es esperar a que su juicio comience, en el cual ambos son acusados de conspiración para cometer un delito, así como robo en tienda. Por su parte, Jodie suma una acusación de conducir sin seguro.