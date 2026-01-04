- Hoy:
ESPANTO en Walmart de Harstelle por sujeto que grabó inapropiadamente a niño dentro de un baño
El caso tuvo lugar en 2023, pero hoy el vil acosador enfrenta la justicia tras acosar a un niño en un baño de Walmart y enfrenta tres cargos muy graves.
En 2023, un despreciable sujeto de Harstelle, Decatur, Alabama grabó a un niño en un baño del Walmart local. Tras ser acusado por acoso, el criminal está listo para comparecer ante la justicia estatal enfrentando tres cargos de delito grave.
Juzgan a acosador que grabó a niño en baño de Walmart de Harstelle
La acusación formal se dio en abril de 2024 y fue liderada por el Gran Jurado del Condado de Morgan contra Blake Thomas Lorance, hombre de 19 años que fue señalado como el responsable del condenable hecho que atentó contra la privacidad de un menor de edad.
El incidente tuvo lugar el 21 de mayo de 2023 en el Walmart de Harstelle, donde la víctima informó haber entrado a un baño público, lugar donde notó que había un teléfono celular debajo de la mampara del baño del vecino. Comprobó que la aplicación de la cámara estaba abierta apuntando directamente hacia el menor.
Cuando el menor confrontó al sospechoso este escapó. El niño dio la descripción a la policía, la cual fue clave para dar con su identidad y posterior paradero del atacante.
Fue el inspector Sheffield del Departamento de Policía de Harstelle el encargado de capturar a Lorance el 26 de mayo de 2023. Al comienzo, fue trasladado a la cárcel del condado de Morgan, inicialmente, por un cargo de vigilancia agravada con una fianza elevada de US$2,500.00 dólares.
Desde entonces, el Gran Jurado ha acusado formalmente al sujeto de 19 años de vigilar a una persona en un lugar donde esta tenía una "expectativa razonable de privacidad", alegando que realizó, intencionalmente, vigilancia sin el consentimiento previo, expreso o implícito, del individuo observado; también que dichos actos fueron movidos para conseguir satisfacción sexual y, además, violó la Sección 13A-11-32.1 del Código de Alabama.
La nueva audiencia programada para el lunes 5 de enero, determinará si los procedimientos legales en su contra pueden seguir adelante.
