¡ATENCIÓN, inmigrantes! Precios Green Card 2026: Guía actualizada de costos y requisitos para solicitar la residencia permanente en EE. UU.
Conoce los precios actualizados, requisitos y pasos para solicitar la green card en 2026, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
El trámite para obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, debe iniciarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), agencia encargada de revisar solicitudes y determinar los costos.
El proceso puede realizarse desde dentro de EE. UU., a través del ajuste de estatus, o desde el extranjero, mediante el trámite consular, dependiendo de la situación del solicitante.
Costos de la green card en 2026
El Formulario I-485, usado para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus, tiene los siguientes costos:
- US$1440, presentación general.
- US$950, para menores de 14 años que presenten el formulario al mismo tiempo que sus padres.
Hasta diciembre de 2025, el USCIS no ha anunciado aumentos de tarifas para 2026, por lo que estos precios se mantienen vigentes.
Costos por trámite consular
Conoce los costos y requisitos para obtener la residencia permanente en EE. UU. este 2026.
Los solicitantes que se encuentran fuera de EE. UU. deben iniciar el proceso en un consulado estadounidense. Los costos varían según el formulario y categoría:
- Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero): US$675 (papel) / US$625 (en línea)
- Formulario I-360 (Amerasiático, Viudo o Inmigrante Especial): US$515
- Formulario I-129F (Prometido o Prometida Extranjero): US$675
- Formulario I-140 (Trabajador Inmigrante): US$715 + tarifa adicional del Programa de Asilo según empresa
- Formulario I-526 (Inmigrante por Inversión): US$11.160
- Visa de no inmigrante no basada en petición: US$185
- Categorías de visa basadas en petición: US$205
Existen categorías especiales que permiten la presentación concurrente del Formulario I-485 junto con la petición de visa, siempre que haya visas disponibles y se cumplan todos los requisitos.
Requisitos para presentar la solicitud
Una solicitud de ajuste de estatus correctamente presentada debe cumplir con los siguientes puntos:
- Enviar el formulario al lugar indicado con las tarifas correctas, salvo que se otorgue exención.
- Contar con la firma del solicitante.
- Tener una visa de inmigrante disponible de inmediato.
Si no se cumplen estos requisitos, el USCIS rechaza y devuelve la solicitud. Solo se considera presentada cuando se asigna fecha de recibo oficial.
Cita de servicios biométricos
Tras la presentación del formulario, el solicitante recibe una notificación para una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC). Durante esta cita se toman:
- Huellas dactilares
- Fotografía
- Firma
El oficial también solicita la firma de una declaración confirmando que la información es completa y verdadera.
Tiempos de procesamiento
El USCIS advierte que los tiempos de espera pueden variar según:
- Número de casos recibidos
- Carga de trabajo y asignación de personal
- Respuesta del solicitante a solicitudes de información adicional
- Cambios operacionales internos
Por ello, es importante planificar con anticipación y asegurarse de presentar todos los documentos correctamente para evitar retrasos.
