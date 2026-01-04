¡ATENCIÓN, inmigrantes! Precios Green Card 2026: Guía actualizada de costos y requisitos para solicitar la residencia permanente en EE. UU.

El trámite para obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, debe iniciarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), agencia encargada de revisar solicitudes y determinar los costos.

El proceso puede realizarse desde dentro de EE. UU., a través del ajuste de estatus, o desde el extranjero, mediante el trámite consular, dependiendo de la situación del solicitante.

Costos de la green card en 2026

El Formulario I-485, usado para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus, tiene los siguientes costos:

US$1440 , presentación general.

, presentación general. US$950, para menores de 14 años que presenten el formulario al mismo tiempo que sus padres.

Hasta diciembre de 2025, el USCIS no ha anunciado aumentos de tarifas para 2026, por lo que estos precios se mantienen vigentes.

Costos por trámite consular

Conoce los costos y requisitos para obtener la residencia permanente en EE. UU. este 2026.

Los solicitantes que se encuentran fuera de EE. UU. deben iniciar el proceso en un consulado estadounidense. Los costos varían según el formulario y categoría:

Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero): US$675 (papel) / US$625 (en línea)

(Petición de Familiar Extranjero): US$675 (papel) / US$625 (en línea) Formulario I-360 (Amerasiático, Viudo o Inmigrante Especial): US$515

(Amerasiático, Viudo o Inmigrante Especial): US$515 Formulario I-129F (Prometido o Prometida Extranjero): US$675

(Prometido o Prometida Extranjero): US$675 Formulario I-140 (Trabajador Inmigrante): US$715 + tarifa adicional del Programa de Asilo según empresa

(Trabajador Inmigrante): US$715 + tarifa adicional del Programa de Asilo según empresa Formulario I-526 (Inmigrante por Inversión): US$11.160

(Inmigrante por Inversión): US$11.160 Visa de no inmigrante no basada en petición : US$185

: US$185 Categorías de visa basadas en petición: US$205

Existen categorías especiales que permiten la presentación concurrente del Formulario I-485 junto con la petición de visa, siempre que haya visas disponibles y se cumplan todos los requisitos.

Requisitos para presentar la solicitud

Una solicitud de ajuste de estatus correctamente presentada debe cumplir con los siguientes puntos:

Enviar el formulario al lugar indicado con las tarifas correctas, salvo que se otorgue exención.

con las tarifas correctas, salvo que se otorgue exención. Contar con la firma del solicitante .

. Tener una visa de inmigrante disponible de inmediato.

Si no se cumplen estos requisitos, el USCIS rechaza y devuelve la solicitud. Solo se considera presentada cuando se asigna fecha de recibo oficial.

Cita de servicios biométricos

Tras la presentación del formulario, el solicitante recibe una notificación para una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC). Durante esta cita se toman:

Huellas dactilares

Fotografía

Firma

El oficial también solicita la firma de una declaración confirmando que la información es completa y verdadera.

Tiempos de procesamiento

El USCIS advierte que los tiempos de espera pueden variar según:

Número de casos recibidos

Carga de trabajo y asignación de personal

Respuesta del solicitante a solicitudes de información adicional

Cambios operacionales internos

Por ello, es importante planificar con anticipación y asegurarse de presentar todos los documentos correctamente para evitar retrasos.