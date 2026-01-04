La migración venezolana en Perú se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos más relevantes de la última década. Más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos participan activamente en el consumo, el empleo y el emprendimiento en el país.

En un escenario hipotético marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, surge una pregunta clave: ¿qué ocurriría en Perú si una parte significativa de esta población decide regresar a Venezuela?

Impacto económico de un eventual retorno de venezolanos desde Perú

Un retorno gradual de migrantes venezolanos tendría efectos directos en sectores como comercio, servicios, alquiler de vivienda y gastronomía, donde esta comunidad tiene una presencia significativa. La reducción del consumo afectaría especialmente a las principales ciudades, donde se concentra la mayor parte de la diáspora.

Inmigrantes venezolanos en Perú analizan su futuro tras la captura de Maduro por EE. UU.

Desde el punto de vista fiscal, una disminución de la población venezolana implicaría una menor recaudación por impuestos indirectos, tasas municipales y aportes laborales. Diversos estudios han señalado que los migrantes contribuyen de forma neta a la economía cuando acceden al mercado formal, algo que se vería limitado si se reduce su número.

Empleo, informalidad y desafíos para el Estado peruano

En el mercado laboral, la salida de trabajadores venezolanos podría generar vacantes en sectores con alta rotación, como servicios, comercio minorista y construcción. Sin embargo, también podría afectar a pequeñas empresas creadas por migrantes, muchas de las cuales generan empleo tanto para venezolanos como para peruanos.

El mayor reto para el Estado peruano sería gestionar una posible transición sin afectar la dinámica productiva ni reforzar la informalidad. La experiencia muestra que la regularización migratoria y la inclusión laboral permiten maximizar los beneficios económicos y sociales de la migración, mientras que la exclusión reduce su impacto positivo.