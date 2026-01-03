0

Cada vez más familias inmigrantes en Estados Unidos RECURREN a esta medida para poder comer y pagar sus servicios

Cada vez más inmigrantes buscan ayuda en línea para cubrir alimentación, vivienda y servicios básicos, ante el alza de precios y la disminución de apoyos.

María Zapata
El uso de GoFundMe por familias inmigrantes en EE. UU. sube 20 %.
El uso de GoFundMe por familias inmigrantes en EE. UU. sube 20 %.
En medio de la incertidumbre económica y migratoria, muchas familias inmigrantes en Estados Unidos buscan apoyo financiero a través de plataformas digitales para cubrir necesidades básicas como alimentos, renta y servicios. Esta tendencia refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares más vulnerables.

Más familias inmigrantes en EE. UU. usan GoFundMe para cubrir alimentación y servicios

De acuerdo con Noticias Telemundo, GoFundMe ha registrado un incremento del 20 % en campañas de recaudación destinadas a cubrir gastos esenciales en comparación con el año anterior. Los fondos solicitados incluyen principalmente comida, gasolina, facturas y alquiler, lo que evidencia una creciente presión económica sobre las familias inmigrantes.

Según el reporte, las campañas para pagar renta y servicios domésticos registraron el mayor aumento durante el último año. Además, en octubre y noviembre, cuando un cierre del gobierno afectó al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las colectas destinadas a comida se multiplicaron casi seis veces, según Noticias Telemundo.

Incluso surgieron iniciativas para crear pequeños bancos de alimentos en los vecindarios, con el fin de apoyar a quienes enfrentan dificultades similares.

GoFundMe

El uso de GoFundMe por familias inmigrantes en EE. UU. sube 20 %.

¿Cómo afectan las políticas migratorias y los recortes sociales?

El informe también señala que las políticas de los últimos años, incluidos los recortes a programas sociales durante el segundo mandato de Donald Trump y la aprobación en julio de 2025 de la ley One Big Beautiful Bill, han complicado el acceso a asistencia básica, como Medicaid y SNAP, para inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos.

La nueva legislación aumentó los requisitos y la burocracia, dejando a millones en riesgo de no recibir apoyo esencial, según Noticias Telemundo.

Temor y vulnerabilidad de la población inmigrante en Estados Unidos

Este contexto ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre. Una encuesta nacional de la Kaiser Family Foundation y The New York Times, publicada en noviembre de 2025, reveló que el 41 % de los inmigrantes teme ser detenido o deportado, lo que representa un aumento de quince puntos respecto a 2023 y refleja la creciente ansiedad de estas comunidades.

