ALERTA MÁXIMA para inmigrantes bajo CBP One: no cumplir con este requisito judicial puede llevarte a la DEPORTACIÓN

Incluso quienes ingresan legalmente a Estados Unidos pueden enfrentar consecuencias graves si no siguen al pie de la letra las instrucciones judiciales. Dos personas que llegaron bajo el programa CBP One, que permite la entrada legal con parole, ahora enfrentan órdenes de deportación por no presentar su solicitud de asilo dentro del plazo establecido por un juez de inmigración.

Aunque los inmigrantes realizaron correctamente el proceso inicial y tenían su cita programada, el incumplimiento de este requisito judicial derivó en la emisión de la orden de deportación, dejando en evidencia que la legalidad de su ingreso no protege automáticamente ante la falta de cumplimiento en la corte.

Inmigrantes bajo CBP One enfrentan deportación por no presentar solicitud de asilo

El abogado especializado en inmigración Ismael Labrador explicó que muchos inmigrantes no comprenden la naturaleza del proceso judicial con CBP One. “Cuando estás en una corte, estás en un proceso de defensa. No presentar la solicitud de asilo en el tiempo indicado puede activar automáticamente la deportabilidad”, señaló.

Labrador agregó que la mayoría de quienes ingresan con CBP-1 no pueden ajustar su estatus migratorio inmediatamente ante un juez, ya que la jurisdicción corresponde a USCIS.

Por ello, la vía habitual es presentar la solicitud de asilo dentro del plazo asignado, y no cumplir con esta instrucción complica significativamente la defensa legal, aunque aún existen opciones si se actúa a tiempo.

La importancia de cumplir con la orden judicial

Cada fecha de corte tiene un propósito: dar al inmigrante la oportunidad de defender su caso de refugio. En el caso de los dos inmigrantes, la falta de presentación de la solicitud ante el juez derivó directamente en la orden de deportación.

El incumplimiento de este requisito no solo provoca la emisión inmediata de la orden, sino que también puede afectar futuros trámites migratorios, incluida la obtención de residencia legal.

Los expertos recomiendan contar con asesoría legal confiable y seguir estrictamente las instrucciones judiciales para evitar consecuencias que pueden ser prevenidas.