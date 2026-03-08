- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes bajo CBP One: no cumplir con este requisito judicial puede llevarte a la DEPORTACIÓN
Inmigrantes que ingresan legalmente a EE. UU. bajo el programa CBP One enfrentan deportación por no presentar una importante solicitud a tiempo, pese a haber cumplido con el proceso inicial.
Incluso quienes ingresan legalmente a Estados Unidos pueden enfrentar consecuencias graves si no siguen al pie de la letra las instrucciones judiciales. Dos personas que llegaron bajo el programa CBP One, que permite la entrada legal con parole, ahora enfrentan órdenes de deportación por no presentar su solicitud de asilo dentro del plazo establecido por un juez de inmigración.
PUEDES VER: ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje
Aunque los inmigrantes realizaron correctamente el proceso inicial y tenían su cita programada, el incumplimiento de este requisito judicial derivó en la emisión de la orden de deportación, dejando en evidencia que la legalidad de su ingreso no protege automáticamente ante la falta de cumplimiento en la corte.
Inmigrantes bajo CBP One enfrentan deportación por no presentar solicitud de asilo
El abogado especializado en inmigración Ismael Labrador explicó que muchos inmigrantes no comprenden la naturaleza del proceso judicial con CBP One. “Cuando estás en una corte, estás en un proceso de defensa. No presentar la solicitud de asilo en el tiempo indicado puede activar automáticamente la deportabilidad”, señaló.
Inmigrantes CBP One enfrentan deportación por no cumplir un requisito judicial.
Labrador agregó que la mayoría de quienes ingresan con CBP-1 no pueden ajustar su estatus migratorio inmediatamente ante un juez, ya que la jurisdicción corresponde a USCIS.
Por ello, la vía habitual es presentar la solicitud de asilo dentro del plazo asignado, y no cumplir con esta instrucción complica significativamente la defensa legal, aunque aún existen opciones si se actúa a tiempo.
La importancia de cumplir con la orden judicial
Cada fecha de corte tiene un propósito: dar al inmigrante la oportunidad de defender su caso de refugio. En el caso de los dos inmigrantes, la falta de presentación de la solicitud ante el juez derivó directamente en la orden de deportación.
El incumplimiento de este requisito no solo provoca la emisión inmediata de la orden, sino que también puede afectar futuros trámites migratorios, incluida la obtención de residencia legal.
Los expertos recomiendan contar con asesoría legal confiable y seguir estrictamente las instrucciones judiciales para evitar consecuencias que pueden ser prevenidas.
- 1
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: funcionario EXPONE que se le NEGÓ atención médica a mexicano antes de su MUERTE bajo custodia de ICE
- 2
ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje
- 3
ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90