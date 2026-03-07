ALERTA MÁXIMA para Donald Trump: el FBI publica documentos de Epstein con ACUSACIONES en su contra y genera indignación

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron públicos nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, que incluyen acusaciones no corroboradas contra Donald Trump por presuntos abusos sexuales a una menor hace décadas.

Los informes contienen detalles de entrevistas de 2019 con una mujer que aseguró que Epstein la presentó al entonces empresario en la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años, y que Trump habría intentado obligarla a actos sexuales.

Detalles de las publicaciones del FBI

Los documentos muestran que la denunciante habría intentado defenderse durante el incidente y que, según su relato, Trump reaccionó de manera violenta. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que los investigadores consideraran creíbles estas afirmaciones, y el presidente ha negado cualquier irregularidad. La divulgación de los archivos ha generado una fuerte indignación pública y encendido debates políticos en Washington y medios nacionales.

Los informes publicados incluyen resúmenes de cuatro entrevistas realizadas entre julio y octubre de 2019, tras la detención de Jeffrey Epstein. En dichos documentos, la denunciante aseguró que Epstein la abusó sexualmente en varias ocasiones y organizó encuentros con otros hombres. El Departamento de Justicia aclaró que estos documentos no se habían hecho públicos antes debido a un error administrativo que los clasificó como duplicados, retrasando así su difusión.

Controversia y respuesta de la Casa Blanca

El Departamento de Justicia advirtió que los expedientes de Epstein contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” presentadas por miembros del público. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que se trataba de acusaciones “totalmente infundadas” y que el gobierno sabía desde hace cuatro años que Trump no había cometido irregularidades.

Mientras tanto, el comité congresional votó para citar a la fiscal general Pam Bondi para explicar la gestión de estos documentos, mostrando frustración bipartidista. Robert Garcia, principal demócrata del panel, declaró que la publicación de los archivos debía poner fin al “encubrimiento de la Casa Blanca” y garantizar transparencia.