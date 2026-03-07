Se reveló el supuesto término que utilizó jugador de Alianza Atlético contra Cristiano Da Silva

Sporting Cristal sacó una cómoda ventaja frente a Alianza Atlético de Sullana por 3-1, por la fecha 6 del Torneo Apertura. Sin embargo, esta victoria se vio opacada por una presunta acción racista contra Cristiano Da Silva por parte de Franco Coronel. Tras esto, el árbitro Daniel Ureta paralizó las acciones para realizar el símbolo del protocolo antirracismo.

No obstante, con el pasar de las horas se pudo conocer el supuesto término que habría dicho el jugador argentino hacia el defensor brasileño. Cabe señalar que, ante estos hechos, el club rimense tomará las medidas necesarias sobre el mencionado caso.

¿Qué le dijo el jugador de Alianza Atlético a Cristiano?

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Jean Martín Dueñas, según Cristiano el término que utilizó Coronel fue “Cê é um macaco”, que traducido al español sería “Eres un mono”. Estas fueron las palabras que ocasionaron que el defensor rimense fuera uno de los primeros en salir entre lágrimas del terreno de juego una vez acabado el encuentro.

"Eres un mono" sería el termino que denuncio Cristiano Da Silva. Foto: X

Próximo partido de Sporting Cristal



Sporting Cristal se medirá este miércoles 11 de marzo del 2026 ante Carabobo de Venezuela en el Estadio Alejandro Villanueva, por el duelo de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. El compromiso arrancará a las 5.00 p. m. (hora de Lima) y será transmitido en toda Latinoamérica por la señal de ESPN.