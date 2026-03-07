0
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Liga 1 emite comunicado tras supuesto acto racista en Cristal vs Alianza Atlético: "Rechazamos..."

Durante el encuentro, se activó el protocolo correspondiente y el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria, que impondrá sanciones si se confirma el acto de racismo.

Antonio Vidal
Liga 1 se pronunció por lo sucedido con Cristiano da Silva. Foto: composición Líbero/Liga 1/L1 Max
Mediante un comunicado publicado en la red social X, la Liga 1 se pronunció sobre lo sucedido en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Apertura, donde la victoria del conjunto rimense se vio opacada por un presunto acto racista contra Cristiano da Silva, cometido por Franco Coronel.

“En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”.

“Durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, se activó el protocolo correspondiente ante un presunto acto de racismo contra el futbolista Cristiano da Silva”.

“El caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”, se puede leer en el comunicado.

La Liga se pronunció sobre lo sucedido. Foto: X

Se conoció el supuesto término racista que le dijeron a Cristiano Da Silva.Foto: composición Líbero/ L1 Max

Sporting Cristal se pronuncia por lo sucedido contra Cristiano da Silva

Horas después, el conjunto del Rímac también hizo lo suyo y se manifestó sobre lo sucedido con su jugador, expresando su enérgico rechazo y exigiendo a las autoridades correspondientes acciones inmediatas respecto al caso.

“El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva durante el encuentro disputado ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo, proferido por el jugador Franco Coronel, del referido club”.

“Como institución, hemos mantenido siempre una postura clara y firme frente a cualquier manifestación discriminatoria, tanto dentro como fuera de nuestro recinto, y seguiremos actuando con la misma coherencia cada vez que se presenten situaciones de esta naturaleza”.

“En ese sentido, exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley, porque este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia”.

“El Club Sporting Cristal reitera su compromiso con un fútbol basado en el respeto, la inclusión y la integridad, y expresa su total respaldo a nuestro jugador Cristiano Da Silva frente a estos lamentables hechos”, fue la postura de Cristal.

Cristiano Da Silva espero a Franco Coronel. Foto: composición Líbero/ L1 Max

Comunicado de Sporting Cristal. Foto: X

