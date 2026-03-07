0
Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes tras presunto racismo contra Cristiano

Los futbolistas y comando técnico de Sporting Cristal y Alianza Atlético se pelearon en el campo por presunto racismo en contra de Cristiano Da Silva.

Francisco Esteves
Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes.
Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes. | Foto: Composición Líbero.
Pese a la victoria 3-1 en el Alberto Gallardo, Sporting Cristal fue protagonista por un incidente más que por el resultado debido a que sus futbolistas y comando técnico se pelearon con los de Alianza Atlético. Todo comenzó por un presunto insulto racista en contra de Cristiano Da Silva.

NOTA EN DESARROLLO…

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

