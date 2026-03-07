- Hoy:
Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes tras presunto racismo contra Cristiano
Los futbolistas y comando técnico de Sporting Cristal y Alianza Atlético se pelearon en el campo por presunto racismo en contra de Cristiano Da Silva.
Pese a la victoria 3-1 en el Alberto Gallardo, Sporting Cristal fue protagonista por un incidente más que por el resultado debido a que sus futbolistas y comando técnico se pelearon con los de Alianza Atlético. Todo comenzó por un presunto insulto racista en contra de Cristiano Da Silva.
NOTA EN DESARROLLO…
