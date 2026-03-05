Ex Universitario mandó picante mensaje sobre la Copa Libertadores: "No es para cualquiera"

0
Un ex Universitario sorprendió al mundo entero tras asegurar que la Copa Libertadores no es para todos los equipos. ¿Indirecta?

Francisco Esteves
Ex Universitario mandó picante mensaje sobre la Copa Libertadores.
Ex Universitario mandó picante mensaje sobre la Copa Libertadores. | Foto: Universitario - X.
Un campeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes sorprendió al dejar una contundente declaración sobre la Copa Libertadores. El futbolista destacó que el torneo continental de clubes más importante de la Conmebol no es apto para cualquier institución deportiva, ya que su nivel es sumamente complicado y al más mínimo error terminas eliminado.

Se trata de Christofer Gonzales, jugador que hoy en día se encuentra en Sporting Cristal y acaba de vencer 1-0 a Carabobo por la Fase 3 del campeonato internacional. El mediocampista se encuentra a la espera de definir la serie para acceder a la Fase de Grupos, y en medio de ello brindó una breve entrevista a Fútbol como cancha de RPP para hablar sobre lo que fue el partido de ida en Venezuela.

En ese sentido, a 'Canchita' le consultaron sobre el rendimiento del equipo celeste ante Carabobo. "La Libertadores no es un torneo para cualquiera, estuvimos concentrados los dos tiempos y era importante que no nos anoten. Falta la segunda parte y en nuestra localía", precisó el volante de la selección peruana.

Sporting Cristal

Christofer Gonzales en Sporting Cristal.

Recordemos que la próxima semana será el partido de vuelta y se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, esto debido a que Sporting Cristal no puede jugar en el Estacio Nacional ni en el Alberto Gallardo porque el primero no se encuentra en condiciones de albergar encuentros deportivos y el segundo carece de las luces nocturnas que exige la Conmebol para jugar un duelo a esas horas.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha, hora y dónde ver

El partido por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se realizará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 17.30 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro vía Disney Plus totalmente online si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero.

